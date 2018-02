Przeszywający mróz w górach. Ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o silnym mrozie. Bardzo niskie temperatury utrzymywać się będą przez całą noc, od godziny 21 do 8 we wtorek.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia

Prognozowana jest temperatura minimalna od -15 st. C do -13 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI

Temperatura w nocy wyniesie od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie przewidywany jest spadek temperatury nawet do -17 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SUBREGION POŁUDNIOWY

Prognozuje się, że termometry w nocy minimalnie osiągną od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie możliwy jest spadek temperatury do -17 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

BIESZCZADY I BESKID NISKI

Przewiduje się, że temperatura minimalna w nocy wyniesie od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie wystąpi spadek temperatury do -17 st. C. Wiatr będzie mieć średnią prędkość od 10 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Prognozowane ostrzeżenia

We wtorek w ciągu dnia prognozowane jest wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia o silnym mrozie w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

W województwie podkarpackim również na środę prognozowane są silne mrozy.