Przybywa ostrzeżeń przed gwałtowną pogodą. Możliwy grad lub krupa śnieżna

Silny wiatr łamał drzewa i niszczył dachy. Tysiące odbiorców było bez prądu - 24-09-2018 W nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską przeszły wichury. Ranny został pięciolatek. Strażacy interweniowali niemal 1500 razy, tysiące odbiorców zostało pozbawionych prądu. Zgłoszeń wciąż przybywa. czytaj dalej

Nad Polską utrzymuje się deszczowa i wietrzna aura. Jak poinformowało w poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całym kraju silny wiatr pozbawił prądu 159,1 tysiąca odbiorców. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak przekazał, że łącznie od niedzieli do poniedziałku rano straż pożarna wyjeżdżała 814 razy. Więcej czytaj tutaj

W poniedziałek około godziny 9 na Kasprowym Wierchu i Śnieżce prędkość wiatru dochodziła do 130 kilometrów na godzinę. Do 90 km/h wiało w Rzeszowie, Zamościu, Włodawie, Lublinie, Kielcach i Ustce. Wiatr rozpędził się do 80 km/h w Częstochowie, Brześciu, Krakowie i Kołobrzegu, a w Wieluniu, Siedlcach i Warszawie do 70 km/h. Około godziny 6 do 115 km/h powiało w Bielsku Białej, w Nowym Sączu do 101 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw Polski południowej oraz Pomorza Zachodniego. Obowiązują również alerty przed burzami z gradem.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Prognoza pogody na dziś: silny wiatr, sztorm i deszcz - 24-09-2018 Poniedziałek będzie deszczowy w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. W wielu regionach powieje silny wiatr. czytaj dalej

Mocno powieje w województwieW powiatach: sławieńskim, koszalińskim, w Koszalinie, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, w Świnoujściu, powiecie polickim i w Szczecinie prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi 30-45 km/h, a porywy dojdą do 75 km/h. Alert obowiązuje do godziny 16 w poniedziałek.

Podobnie będzie w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 10 do 18 w poniedziałek.

Burze z gradem

W województwach pomorskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85 km/h. Możliwy grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 21.

Zagrzmieć może również w województwie warmińsko-mazurskim, wyjąwszy powiaty: gołdapski, olecki, ełcki. Podczas burz spadnie miejscami od 15 do 30 l/mkw. deszczu, lokalnie do 40 l/mkw. Powieje wiatr o porywach do 80 km/h. Miejscami opady gradu. Alert obowiązuje do godziny 21.

W województwie kujawsko-pomorskim podczas burz popada do 20 l/mkw. i powieje do 85 km/h. Może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21.

Na terenie północnych, wschodnich i zachodnich powiatów województwa mazowieckiego możliwe są burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw., a wiatr rozpędzi się do 75 km/h. Miejscami możliwy mały grad lub krupa lodowa. Alert obowiązuje do godziny 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim w związku z sytuacją meteorologiczną od godzin wieczornych na wybrzeżu prognozowany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne?

Pogoda na 16 dni: nieodwracalna zmiana temperatury - 23-09-2018 Ciepłe dni - z temperaturą powyżej 20 stopni - od tego weekendu będą rzadkością. czytaj dalej

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie"przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenia hydrologiczne wydawane są w trzystopniowej skali. Drugi stopień ostrzeżenia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".