Przybywa ostrzeżeń. Ulewy mogą potrwać do późnego wieczora

Prognoza pogody na dziś: deszczowo w większości kraju. Możliwe burze - 11-08-2018 Sobota będzie w wielu regionach stała pod znakiem deszczu, a niekiedy również burz. Odpuści upał - zastąpi go komfortowa temperatura, dochodząca maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla województw wschodniej i południowej Polski.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Na obszarze województw: śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego (w powiatach: olkuskim, miechowskim, chrzanowskim, krakowskim, Krakowie, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnowie, dąbrowskim) wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia (do godziny 15) - miejscami do 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenie przed zjawiskiem obowiązuje również w województwie mazowieckim, poza powiatami zachodnimi (żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, sierpeckim, płockim, Płockiem, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, nowodworskim). Do północy mają tu występować opady deszczu okresami o natężeniu silnym - od 10 do 30, lokalnie do 40 l/mkw.

Mapy pokazują dużą anomalię. Upał może wrócić lada moment - 11-08-2018 Niż znad Skandynawii przyniósł nam olbrzymią zmianę w pogodzie - mówił w sobotę we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Związany z niżem front atmosferyczny przyniósł opady i wypchnął upalne powietrze za wschodnią granicę. Możliwe jednak, że czeka nas jeszcze kilka dni upałów. czytaj dalej

ognozuje się i obserwuje opady deszczu okresami o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 10 do 25 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. Alert wygaśnie o godzinie 22.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI

IMGW ostrzega również województwo(poza powiatami: braniewskim, elbląskim, Elblągiem, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim i działdowskim). Pr

W powiatach województwa małopolskiego: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowym Sączu, gorlickim, limanowskim, myślenickim, suskim, wadowickim i oświęcimskim intensywnym opadom deszczu mają towarzyszyć burze. Spadnie do 40 l/mkw. i powieje do 70 kilometrów na godzinę.

Alerty wygasną między godziną 14 a 16 w sobotę.

BURZE Z GRADEM

W województwach podkarpackim i lubelskim IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-30, na Podkarpaciu lokalnie do 35 l/mkw. oraz wiatr o porywach do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".