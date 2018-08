Przyjdzie upragnione ochłodzenie, ale na krótko. Z burzami się nie rozstajemy

Tropikalne upały, a do tego burze z ulewami. Obowiązują ostrzeżenia - 09-08-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z upałami dla wszystkich województw. Zagrożenie stanowią także gwałtowne burze z intensywnym deszczem i gradem. Może podczas nich spaść do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. czytaj dalej

Sobota: słupki termometrów mocno w dół

W piątek w całym kraju może spaść przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opady deszczu mogą być intensywne, spadnie nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 33 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na zachodni. W porywach burzowych może mocno powiać, do 90 kilometrów na godzinę.

Pierwszy dzień weekendu będzie pogodny na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Czeka nas nagłe ochłodzenie. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Bezchmurna niedziela

Niedziela w całym kraju będzie słoneczna. Temperatura - na tle ostatnich dni - okaże się umiarkowana, wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Poniedziałek pełen słońca

W poniedziałek wszędzie będzie pogodnie. Rozpocznie się powrót upałów. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek popada

W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Maksymalna temperatura w dzień wyniesie od 27 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, ale w porywach burzowych będzie osiągał prędkość do 90 km/h.