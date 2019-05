Przymrozki, burze, intensywne opady. Prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza pogody na jutro: przelotne opady deszczu, lokalnie burze - 02-05-2019 Zarówno w nocy, jak i za dnia prognozowane są przelotne opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. W piątek lokalnie może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W piątek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed przymrozkami. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- zachodniopomorskim - w którym prognozuje się miejscami w głębi lądu spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C;

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza spadnie do 1 st. C, zaś przy gruncie do -2 st. C;

Na południu Polski mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać alerty dla województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. W rejonach górskich tych regionów prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Przymrozki i intensywne opady w sobotę

Wietrzny, deszczowy i chłodny koniec majówki - 02-05-2019 W najbliższych dniach w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Prognozowane są też silniejsze porywy wiatru. Lokalnie mogą wystąpić burze. czytaj dalej

Chłodna aura utrzyma się również w weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać województwa:

- zachodniopomorskie - gdzie prognozuje się miejscami w głębi lądu spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C;

- pomorskie - w którym prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, natomiast przy gruncie do -3 st. C;

- kujawsko-pomorskie - w którym temperatura powietrzna spadnie do 2 st. C, a przy gruncie sięgnie do -2 st. C.

- wielkopolskie i lubuskie - gdzie w niedzielę nad ranem na północy regionu prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C.

Majówka nad wodą. Jak zadbać o bezpieczeństwo - 02-05-2019 Pogoda nie rozpieszcza turystów spędzających majówkę nad mazurskimi jeziorami, wieje tam dość silny wiatr. Ratownicy podkreślają jednak, że odpoczywając nad wodą należy zachować szczególną ostrożność. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać południowe regiony Polski przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- śląskim - gdzie w rejonach górskich prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, rzędu 25-35 l/mkw;

- małopolskim i świętokrzyskim - w których wystąpią opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami spadnie 25-35 l/mkw;

- podkarpackim - gdzie popada umiarkowany i silny deszcz. Opady nie powinny być większe niż do 35-50 l/mkw.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Zimno w niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę może wydać ostrzeżenia przed przymrozkami na północy kraju. Mogą pojawić się w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza spadnie do 0 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - w których w nocy prognozuje się spadek temperatury miejscami do -2 st. C, zaś przy gruncie do -5 st. C.

Alarmy zostaną wydane miedzy godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.