Pogoda na 16 dni: trzy skoki temperatury - 15-03-2020 Po chłodnym weekendzie czeka nas ocieplenie, ale znowu tylko przejściowe. Sprawdź, co jeszcze szykuje dla nas pogoda. czytaj dalej

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wschodnich i centralnych regionach Polski o poranku wystąpią przymrozki. Temperatura powietrza spadnie do -7 stopni Celsjusza, zaś przy gruncie do -8 st. C. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie ważne będą do godziny 9 w poniedziałek;

- mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim, gdzie będą obowiązywać do godz. 8 w poniedziałek;

- lubelskim, w którym przestaną obowiązywać o godz. 8.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Na południu kraju powieje silniejszy wiatr. Synoptycy przewidują, że osiągnie średnio od 20 do 35 kilometrów na godzinę, zaś w porywach do 75 km/h. Alerty przed tym niebezpieczeństwem obowiązują w województwach:

- dolnośląskim (w powiatach zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, jaworskim, złotoryjskim), gdzie będą ważne między godz. 19 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- opolskim (w powiatach nyskim, prudnickim, głubczyckim), gdzie będą obowiązywać od godz. 22 do godz. 12 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.