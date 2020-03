Przymrozki, opady śniegu i oblodzenia. Cała Polska z alarmami IMGW

Koniunkcja Księżyca z Wenus. Wasze obserwacje - 29-03-2020 W nocy z soboty na niedzielę mogliśmy oglądać koniunkcję Księżyca i Wenus. Zjawisko było bardzo dobrze widoczne już w godzinach wieczornych. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia z Waszych obserwacji. czytaj dalej

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami obowiązują w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie alerty będą ważne do godziny 8 w środę;

- warmińsko-mazurskim, między godz. 18 w niedzielę a godz. 8 w środę;

- podlaskim, gdzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 19 w niedzielę do godz, 9 w środę;

- wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim i opolskim, w których ostrzeżenia będą obowiązywać między godz. 20 w niedzielę a godz. 8 w środę.

- zachodniopomorskim, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 21 w niedzielę do godz. 8 w środę;

- lubelskim, gdzie ostrzeżenia mają być ważne od godz. 22 w niedzielę do godz. 8 w czwartek;

- śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie alarmy wejdą w życie w niedzielę o godz. 23 i będą ważne do godz. 8 w czwartek.

Oblodzenia

Pogoda na 16 dni: do Polski wtargnie arktyczne zimno - 29-03-2020 Na początku tygodnia czeka nas drastyczne ochłodzenie i nocny mróz. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniami. Alarmy zostały wydane na terenie województw:oraz wpowiatach woj.

Prognozuje się tam zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -7 stopni Celsjusza do -2 st. C, a przy gruncie od -10 st. C do -2 st. C.

W przypadku tych ostrzeżeń w woj. wielkopolskim i łódzkim będą obowiązywać od godz. 22 w niedzielę. W pozostałych regionach wejdą w życie o godz. 20. Ostrzeżenia stracą ważność w poniedziałek o godz. 8.

Opady śniegu

IMGW prognozuje też wystąpienie opadów śniegu.

Alerty będą ważne w woj.:

- dolnośląskim, w powiatach lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim i ząbkowickim;

- śląskim, w powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

- małopolskim, w powiatach myślenickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim;

- podkarpackim, w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Ostrzeżenia w woj. dolnośląskim będą ważne do godz. 8 w poniedziałek. W woj. podkarpackim mają obowiązywać między godz. 23 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek. W dwóch pozostałych regionach alerty te wejdą w życie od 22 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Pamiętajmy, by zachować wzmożoną czujność i zwracać uwagę na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi na osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.