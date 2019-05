Do Polski napływa zimne powietrze - 07-05-2019 Polska jest w zasięgu wyżu znad Bawarii, tylko na wschodzie kraju zaznacza się strefa mało aktywnego frontu atmosferycznego. czytaj dalej

Termometry mogą pokazać do -2 stopni Celsjusza, a przy ziemi temperatura może spaść do -5 st. C w województwach:

- warmińsko-mazurskim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę;

- podlaskim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę.

Temperatury od -1 st. C, a przy gruncie do -5 st. C, wystąpią w województwach:

- wielkopolskim, od północy do godziny szóstej w środę;

- lubuskim, od godziny drugiej w nocy do szóstej w środę;

- łódzkim, od północy do godziny szóstej w środę.

Lokalnie prognozuje się spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C, w województwach:

- świętokrzyskim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę;

- śląskim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę;

- małopolskim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę;

- podkarpackim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę.

Temperaturę do -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C, synoptycy zapowiadają w województwach:

- dolnośląskim, od godziny drugiej w nocy do szóstej rano w środę;

- opolskim, od godziny drugiej w nocy do szóstej rano w środę.

W pozostałych województwach prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, przy gruncie wartość ta wyniesie do -4 st. C. w województwach:

- kujawsko-pomorskim, od północy do godziny szóstej w środę;

- pomorskim, od północy do godziny ósmej w środę;

- mazowieckim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę;

- lubelskim, od północy do godziny siódmej trzydzieści w środę;

- zachodniopomorskim, z wyłączeniem powiatu polickiego i Świnoujścia, od północy do godziny szóstej w środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.