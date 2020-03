Przymrozki, w perspektywie opady śniegu. Ostrzeżenia

Pogoda na dziś: wiele deszczowych miejsc, ale do 17 stopni Celsjusza - 19-03-2020 Czwartek upłynie pod znakiem opadów deszczu w północnej części kraju. Będzie jednak bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie nawet 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Alarmy przed przymrozkami obowiązują w województwach:

- pomorskim, we wszystkich powiatach poza: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdzie ważne będą od godziny 23 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- kujawsko-pomorskim, we wszystkich powiatach poza: żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim, radziejowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim, gdzie ważne będą od godz. 23 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- warmińsko-mazurskim, gdzie ważne będą od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- podlaskim, gdzie ważne będą od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, wyszkowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, gdzie ważne będą od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek;

- lubelskim w powiatach: w powiatach: bialskim i Biała Podlaska, gdzie ważne będą od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek.

Na terenie powyższych województw synoptycy prognozują spadek temperatury od -1 do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -3 do -6 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Oprócz obowiązujących ostrzeżeń z prognozy zagrożeń wynika, że w piątek przymrozki spodziewane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Miejscami temperatura powietrza może spaść do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C.

W woj. dolnośląskim może zostać wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Na obszarach górskich, powyżej 700 metrów nad poziomem morza, prognozuje się wystąpienie w nocy opadów śniegu. Będą o natężeniu umiarkowanym, mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów, a lokalnie do 15 cm.

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę ostrzeżenia przed przymrozkami mogą zostać wydane dla wszystkich województw. Miejscami temperatura powietrza może spaść do -5 st. C (w rejonach podgórskich do -7 st. C), a przy gruncie do -6 st. C. (w rejonach podgórskich do -8 st. C)

Oprócz przymrozków, zagrożeniem będą też intensywne opady śniegu w woj. małopolskim i dolnośląskim. Na obszarze powyżej 700 metrów n.p.m. prognozuje się wystąpienie opadów śniegu (głównie przed południem), okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 8 centymetrów. Łącznie z opadem nocnym prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm, a lokalnie do 20 cm.

Dodatkowo, w woj. świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim mogą pojawić się oblodzenia.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Przymrozki mogą nam towarzyszyć w całym kraju także w niedzielę. Temperatura powietrza może spaść lokalnie do -6 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich do -10 st. C. Przy gruncie spodziewana temperatura wyniesie miejscami -8 st. C, a w górach do -10 st. C.

IMGW przewiduje, że przymrozki mogą towarzyszyć nam także w kolejnych dniach.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.