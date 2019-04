Przymrozki w połowie kraju. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na dziś: lokalnie spadnie śnieg z deszczem - 10-04-2019 W środę w wielu regionach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Będą też miejsca, w których dzień przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy do 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ubiegła noc przyniosła wielu regionom chłód i przymrozki. Około godziny 5.30 najniższą temperaturę, - 5 stopni Celsjusza, pokazywały termometry w Szczecinku i Ostrołęce. Mieszkańcy Mławy na termometrach zobaczyli -4 st. C. Temperaturę rzędu -3 st. C odnotowano miedzy innymi w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Łodzi czy Płocku.

Mimo że ujemna temperatura powietrza zdominowała północne regiony kraju, mieszkańcy południa również nie mogli cieszyć się ciepłą, wiosenną nocą. O 5.30 wielu miejscach termometry pokazywały od 1 do 5 st. C. Najcieplejszymi miejscowościami tej nocy były Rzeszów (z temperaturą 6 st. C), Przemyśl (gdzie termometry wskazały 7 st. C) i Lesko (najwyższa temperatura: 8 st. C).

Temperatura w Polsce 10 kwietnia o godzinie 5.30 (za wetteronline.de)

Czeka nas zwrot ku zimie. Miejscami tylko kilka stopni i deszcz ze śniegiem - 09-04-2019 W kolejnych dniach kwietniowa aura przypomni o swojej przewrotności. Czeka nas duże ochłodzenie - miejscami termometry pokażą tylko kilka stopni. To oznacza, że możemy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Taką pogodę kształtuje klin wysokiego ciśnienia związanego z wyżem Katharina znad Morza Norweskiego. Napłynie zimne powietrze arktyczne, morskie z rejonu Skandynawii.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Synoptycy IMGW prognozują nad ranem lokalny spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -5 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 8 w środę.

Przymrozki spodziewane są także na terenie woj.: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem powiatów wschodnich), łódzkim i mazowieckim (oprócz powiatów wschodnich). Miejscami temperatura przy gruncie może wynieść od -6 C do -7 st. C. Alerty obowiązują do godziny 8 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.