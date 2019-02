Roztopy na północy kraju. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed roztopami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W województwach warmińsko-mazurskim (w powiatach: mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim) oraz podlaskim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem siemiatyckiego) prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Pojawi się deszcz, który przyczyni się do szybszego topnienia pokrywy śnieżnej, opady nie będą większe niż 5 litrów na metr kwadratowy. Powieje południowy wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 kilometrów na godzinę, z porywami do 45 km/h.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".