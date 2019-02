Roztopy, oblodzenia i intensywne opady śniegu. Alerty meteorologiczne

Prognoza pogody na dziś: pochmurno, wietrznie. Miejscami sypnie śniegiem - 03-02-2019 W niedzielę w wielu regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Na północnym wschodzie i południu kraju pojawią się roztopy, w niektórych regionach intensywnie popada śnieg. Północny-zachód kraju będzie zmagać się z oblodzeniem nawierzchni.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim w powiatach lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach poniżej 500 metrów nad poziomem morza od 10 do 20 centymetrów, a powyżej 500 m n.p.m. - od 15 do 30 cm.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

OBLODZENIE

Niedziela ciepła, ale też ze śnieżycami. Potem znowu chłodniej - 02-02-2019 W niedzielę czeka nas bardzo dynamiczna pogoda - zrobi się ciepło, ale w wielu regionach kraju spodziewane są śnieżyce. W kolejnych dniach powróci ochłodzenie, ale w całym kraju temperatura wyniesie poniżej zera. Nie ustąpią opady śniegu. czytaj dalej

W województwiewystąpi ryzyko oblodzeń nawierzchni. Ostrzeżenie obejmuje powiaty szczecinecki, drawski, świdwiński, gryficki, kamieński, Świnoujście, policki, goleniowski, łobeski, stargardzki, Szczecin, policki, gryfiński, myśliborski, pyrzycki, choszczeński oraz drawski. Ślisko może być też w powiecie wałeckim w woj.

Alerty obowiązywać będą do godziny 8 w niedzielę.

ROZTOPY

IMGW ostrzega także przed roztopami. W województwach warmińsko-mazurskim (w powiatach mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim) oraz podlaskim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem powiatu siemiatyckiego) prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Pojawi się deszcz, który spowoduje szybsze topnienie pokrywy śnieżnej, opady nie będą większe niż do 5 litrów na metr kwadratowy. Powieje południowy wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 kilometrów na godzinę, z porywami do 45 km/h. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 10 w poniedziałek.

Wydano też alerty przed roztopami w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, Nowy Sącz oraz śląskim w powiecie żywieckim. Synoptycy IMGW ostrzegają przed wzrostem temperatury powietrza powodującej odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Suma opadów deszczu powodujących szybsze topnienie pokrywy wyniesie od 3 do 6 l/mkw. Wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, z porywami w górach do 100 km/h. Alerty obowiązują do godz. 21 w poniedziałek.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim w powiatach zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 20 cm, zwłaszcza w rejonach powyżej 300 m n.p.m.

Alerty będą ważne do północy w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."