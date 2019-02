Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega. Groźne opady i porywy wiatru

W nocy z piątku na sobotę pogoda może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed gołoledzią i silnym wiatrem, który może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę.

W nocy drogi i chodniki mogą być śliskie. Dodatkowo w górach powieje silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. W prawie wszystkich województwach obowiązują alerty meteorologiczne pierwszego stopnia.

Przed niebezpieczeństwem ze strony pogody ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uważajcie" - napisano na Twitterze.



‼️Wieczorem oraz w nocy drogi i chodniki w kraju mogą być śliskie. #IMGW wydał ostrzeżenia (1. stopnia) dla 10 województw przed opadami marznącymi. Dodatkowo w górach spodziewany jest silny wiatr (do 90 km/h). Uważajcie!‼️ #zima #pogoda #bezpieczeństwo pic.twitter.com/R4bFxMaICc — RCB (@RCB_RP) 1 lutego 2019

Alerty pierwszego stopnia

SILNY WIATR

Prognoza pogody na jutro: ciepło, ale deszczowo i wietrznie - 01-02-2019 W sobotę w całym kraju będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami można spodziewać się deszczu i dość silnego wiatru. Temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W województwach(w powiatach raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim),(w powiatach wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim) oraz(w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim) prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach miejscami do 75-90 km/h z południa. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 17 w sobotę.

Mocno powiać może również w województwie dolnośląskim (na terenie powiatów: wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego) oraz w opolskim (powiaty: nyski, prudnicki, głubczycki). Wiatr osiągnie średnią prędkość od 25 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Alerty będą ważne do godz. 14 w sobotę.

OPADY MARZNĄCE

"Wiatr może nas zdmuchnąć". Halny w Tatrach - 01-02-2019 W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Wieje halny, którego prędkość przekracza 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W nocy na drogach i chodnikach może być ślisko. Po opadach marznącego deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem może powstawać gołoledź. Synoptycy IMGW ostrzegają województwa:

- zachodniopomorskie, gdzie alert będzie obowiązywał do 6 rano w sobotę;

- pomorskie i warmińsko-mazurskie, na terenie których ostrzeżenia mają obowiązywać od północy w sobotę do godziny 7;

- kujawsko-pomorskie, w którym ostrzeżenie będzie ważne do godz. 7 w sobotę;

- mazowieckie i lubelskie (w powiatach: opolskim, puławskim, ryckim, lubartowskim, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, bialskim oraz Biała podlaska), gdzie alerty będą obowiązywać do godz. 5 w sobotę;

- lubuskie (poza powiatami żarskim i żagańskim), wielkopolskie (wyjąwszy powiat kępiński) i łódzkie (wyłączając powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański i radomszczański), w których ostrzeżenia będą ważne do godz. 5 w sobotę;

- podlaskie, gdzie opady marznące będą się przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód województwa i będą poprzedzone deszczem ze śniegiem, a na północy także śniegiem. Alert będzie obowiązywał w sobotę od godziny 2 w nocy do godziny 10.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

Sobota również może przynieść niebezpieczną pogodę.

Na południu województw dolnośląskiego i opolskiego prognozuje się wystąpienie silnego, południowego wiatru o średniej prędkości 25-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75-80 km/h. W regionach podgórskich i górskich województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości 35-45 km/h, w porywach do 90 km/h.

Dodatkowo w województwach warmińsko-mazurskim (na północnym wschodzie) i podlaskim (na wschodzie i północy) przed południem istnieje ryzyko wystąpienia opadów marznących powodujących gołoledź.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego temperatura powietrza może spaść poniżej zera stopni Celsjusza, co przyczyni się do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Co to jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."