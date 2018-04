Są miejsca w Polsce, gdzie już zagrzmiało. Obowiązują alerty IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla sześciu województw. Lokalnie może spaść grad. Wyładowaniom atmosferycznym może towarzyszyć silny wiatr, w porywach osiągający do 70 kilometrów na godzinę.

Jak poinformował synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski, pierwsze burze wystąpiły dzisiaj rano w Kotlinie Kłodzkiej.

Występującym obecnie burzom o umiarkowanym natężeniu towarzyszą opady deszczu od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Przed godziną 16 burze odnotowano: w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej (Leszno, Wschowa, Wronki, Pniewy, Kórnik, Nekla, Środa Wielkopolska, Miłosław, Jarocin, Żerków, Zagórów, Słupca, Turek, Koło), na Ziemi Łódzkiej (Radomsko, Przedbórz, Kamieńsk, Pajęczno), na Podkarpaciu (Leżajsk, Pilzno), w Małopolsce (Włoszczowa, Jędrzejów, Sędziszów, Staszów, Wiślica, Działoszyce, Proszowice).

Komórki burzowe przesuwają się na ogół w kierunku północno-wschodnim i północnym z prędkością 20-25 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Obowiązują ostrzeżenia przed burzami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź, którędy mają przechodzić burze:

Wideo Prognozowane miejsca przejścia burz (Ventusky.com)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 10-15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 20 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Alert obowiązuje w piątek od godziny 16 do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Na tym obszarze spodziewamy się burzy z opadami deszczu w wielkości 15-25 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godziny 16 do północy.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Przewiduje się pojawienie burzy z opadami deszczu do 25 l/mkw. Wiatru powieje w porywach do 75 km/h. Lokalnie spaść może grad. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godziny 16 do północy.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z deszczem w wielkości do 25 l/mkw. Wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Strefa burz będzie się przemieszczać z południa na północ regionu. Alert obowiązuje w piątek od godziny 16 do 23.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Ostrzeżenie dotyczy pojawienia się burz z opadami deszczu do 25 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Strefa burzy będzie się przemieszczać z południa na północ regionu. Alert obowiązuje w piątek od godz. 15 do 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."