Po trzęsieniu ziemi w Albanii nie żyje co najmniej 21 osób. "Bardzo dramatyczna sytuacja" - 26-11-2019

Spod gruzów po trzęsieniu ziemi w Albanii wydobywane są kolejne ciała. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do co najmniej 21. Około 600 osób zostało rannych, wiele z nich pozostaje w ciężkim stanie. W kraju doszło do najsilniejszego trzęsienia od kilkudziesięciu lat. Miało magnitudę 6,4. czytaj dalej