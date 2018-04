Prognoza pogody na jutro: upalny dzień poprzedzi burzowa noc - 29-04-2018 Na horyzoncie gorący poniedziałek. W niektórych częściach kraju pojawić się mogą burze. Towarzyszyć im będą opady deszczu i silny wiatr. czytaj dalej

Burze występują w miejscowościach:

-Sokółka;

-Choroszcz;

-Białystok;

-Goniądz;

-Szczucin;

-Myszyniec;

-Lubartów;

-Ostrów Lubelski;

-Bełżyce;

-Poniatowa;

-Annopol;

-Siewierz;

-Raszków;

-Ostrów Wielkopolski;

-Myszków;

-Oleśnica.

Synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski informuje, że burze przynoszą opady o wysokości od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające ponad 90 kilometrów na godzinę. Burze przemieszczają się na północny zachód z prędkością ok 30 km/h. Wcześniej w burzach padało do 15 l/mkw. i wiało do 65 km/h.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.