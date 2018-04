Silne i umiarkowane burze wędrują na wschód. Grzmi już na Mazowszu

Na horyzoncie powrót gorąca - 25-04-2018 W czwartek i piątek pogoda nas nie zachwyci. Termometry pokażą do 18 stopni Celsjusza. Będą też nam towarzyszyć przelotne opady. Po niedzieli wróci gorąco. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem postępującej od Pomorza w głąb kraju zatoki niżowej z frontem atmosferycznym. Wraz z nimi w środę po południu nad krajem pojawiły się burze.

Na wybrzeżu wieje również dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed tym zjawiskiem.

Gdzie grzmi?

Po godzinie 18 synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński poinformował, że wyładowania pojawiły się na Warmii, Mazurach oraz na Mazowszu. Wcześniej grzmiało jeszcze na zachodzie kraju.

Burze o umiarkowanym i silnym natężeniu występują w rejonie miejscowości: Elbląg, Braniewo, Ostróda, Olsztyn, Nidzica, Działdowo, Rypin, Sierpc, Bielsk, Twardogóra, Łęczyca, Mława, Sokółka.

Towarzyszą im opady rzędu do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Burze przesuwają się na wschód z prędkością 50 km/h.

Legenda:

blitzortung.org: aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w ciągu dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 20 minutom. Najnowsze wyładowania oznaczone są kolorem białym.

Burze nad Polską o godz. 18 (blids.de)

Komunikaty meteorologiczne

Po godzinie 14.30 w województwie zachodniopomorskim z zachodu na wschód przemieszczały się burze z porywami wiatru od 60 km/h do 70 km/h. Lokalnie występowały pojedyncze porywy do 75 km/h. Jak informuje IMGW, po godzinie 17 burze będą zanikały.

O godzinie 15 przez obszar województwa pomorskiego z zachodu na wschód wędrowała strefa burz, miejscami z opadami gradu. Porywy wiatru dochodziły do 65 km/h. Zjawiska miały charakter krótkotrwały i według IMGW raczej nie powinny się powtarzać w następnych godzinach.

O godzinie 15 z zachodu na wschód województwa lubuskiego przesuwały się burze z towarzyszącymi im porywami wiatru od 50 do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h. IMGW przewiduje, że o godzinie 18 burze będą zanikały.

Na terenie województwa wielkopolskiego o godzinie 15.20 z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczały się się burze z porywami wiatru od 60 do 70 km/h. Lokalnie występowały pojedyncze porywy do 75 km/h. Po godzinie 19 burze mają zanikać.

Przed godziną 17 przez obszar województwa kujawsko-pomorskiego z zachodu na wschód przemieszcza się strefa burz, miejscami z opadami gradu. Porywy wiatru dochodzą do 75 km/h. Zjawiska mają charakter krótkotrwały i według prognoz IMGW raczej nie powinny się powtarzać w następnych godzinach.

Po godzinie 17 na krańcach zachodnich województwa warmińsko-mazurskiego pojawiły się burze, przemieszczające się na północny wschód. W ciągu godziny spadło 2-5 l/mkw deszczu. Porywy wiatru osiągały prędkość do 70 km/h.

Przed godziną 18 z zachodu na wschód województwa łódzkiego przemieszczały się burze z porywami wiatru wynoszącymi od 60 do 70 km/h. W Sulejowie wiało do 70 km/h, w Łodzi i Wieluniu do 60 km/h. Po godzinie 20 burze będą zanikały.



Co oznacza komunikat meteorologiczny?

Jest to "krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych - ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji."

Obowiązują ostrzeżenia

Zarówno w strefie brzegowej wschodniej, jak i zachodniej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia.

Na zachodzie do godziny 18 ma wiać wiatr południowo-zachodni do zachodniego o sile 6 do 7, w porywach do 8 stopni w skali Beauforta. Na wschodzie zaś do godziny 22 wiatr z kierunków zachodnich ma mieć siłę od 5 do 7, a w porywach do 8-9 stopni w skali Beauforta. Lokalnie IMGW przewiduje burze.

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".