Silne opady na południu nie ustają. Ostrzeżenia i prognozy ostrzeżeń

Prognoza pogody na dziś: deszcz, burze i 28 stopni - 28-06-2018 W czwartek prawie wszędzie możemy się spodziewać deszczu. Gdzieniegdzie przejdą też burze z silnym wiatrem. Termometry wskażą od 23 do 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogodę w Polsce kształtuje zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami deszczu dla południowych regionów kraju. Opady mają mieć natężenie umiarkowane, a okresami silne. Możliwe są też burze. Może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Gdzie obowiązują alerty?

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w powiatach: nyskim i prudnickim. Do godziny 17 w czwartek synoptycy Instytutu prognozują tam kolejne opady w wysokości od 15 l/mkw. na północy obszaru do 30 l/mkw., a nawet do 40 l/mkw. na południu.

Jak podało IMGW, do godziny 10 w Głuchołazach spadło 27 l/mkw. deszczu.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Komunikaty meteorologiczne

IMGW wydał komunikaty meteorologiczne o aktualnej sytuacji pogodowej w dwóch województwach.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

IMGW prognozuje, że w powiecie kłodzkim do jednostajnych opadów deszczu, które po południu będą przechodziły w opady przelotne, mogą też dołączyć burze. Prognozowana sumaryczna wysokość opadów w czwartek do godziny 18 może wynieść od 10 do 25 l/mkw., a w miejscowości Kamienica nawet do 35 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Tu padało bardzo mocno

W woj. małopolskim do godziny 6.35 w czwartek najwyższe sumy opadów odnotowano na stacjach meteorologicznych: Zakopane (58,4 l/mkw.), Nowe Bystre (58 l/mkw.), Poronin (57,3 l/mkw.) i Ochotnica Górna (41,4 l/mkw.).

Z kolei w woj. śląskim najwyższe sumy opadów do godziny 6.35 w czwartek występowały na stacjach: Korbielów (38,6 l/mkw.), Wisła-Malinka (35,5 l/mkw.), Istebna (29,2 l/mkw.), Sopotnica Wielka (28,6 l/mkw.).

Możliwe ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW może też wydać na czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla reszty regionów południowej Polski.

W województwie podkarpackim do godziny 12 przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, które okresami mogą być silne. Miejscami mogą przejść burze. IMGW prognozuje opady do 40 l/mkw.

W województwach małopolskim i śląskim do godziny 15 IMGW nie wyklucza wydać ostrzeżeń o deszczu. Ten może mieć umiarkowane, a chwilami silne natężenie. Gdzieniegdzie niewykluczone są burze. Suma opadów może dojść do 40 l/mkw.





Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznaczają alerty?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Komunikat meteorologiczny to krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych - ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji.