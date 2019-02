Silnie powieje nad morzem. Żółte alerty

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały w czterech powiatach województwa pomorskiego: słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że powieje wiatr o średniej prędkości wynoszącej od 20 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzi się do 75 km/h. Największe prędkości spodziewane są nad samym morzem.

Alerty będą ważne w środę między północą a godziną 9 rano.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Niebezpiecznie ślisko

Po kilku ciepłych dniach nadejdzie spore ochłodzenie - przewidują meteorolodzy - połączone z opadami deszczu, śniegu z deszczem, a miejscami nawet śniegu.

Najzimniej będzie na północy Polski, gdzie w czwartek i piątek temperatura maksymalna może nie przekroczyć 2 stopni Celsjusza. Zobacz prognozę pogody na pięć dni.

Takie warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu oblodzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń przed tym zjawiskiem w województwach: pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W nocy z czwartku na piątek temperatura powietrza może tam spaść do poziomu od -1 do -5 stopni Celsjusza, przy gruncie może zaś wynieść od -2 do -6 st. C.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

rzewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, należy śledzić komunikaty i rozwój sytuacji pogodowej."

Według definicji IMGW, alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "p

Orientacyjna prognoza zagrożeń to według IMGW "orientacyjna informacja o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska."