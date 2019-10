Powalony uderzeniem pioruna. "Buty i skarpety spadły mu z nóg" - 07-10-2019 Mężczyzna z Teksasu podczas spaceru z psami został rażony piorunem. Na pomoc ruszyli mu przechodnie. Mężczyzna nie oddychał, nie ruszał się i miał zwęglone ubranie. czytaj dalej

Deszcz i silny wiatr

W ciągu najbliższej doby dostaniemy się pod wpływ wielkiego układu niżowego znad Północnego Atlantyku. Od zachodu do Polski wkroczy deszczowy front, za którym z południowego zachodu popłynie cieplejsze polarne morskie powietrze.

We wtorek w większości kraju zachmurzenie będzie duże, a na wschodzie i południowym wschodzie - umiarkowane. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

W środę w całej Polsce utrzyma się duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na południowym wschodzie do 16 st. C w centrum kraju i 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Powieje mocniej

Na czwartek prognozowane są większe przejaśnienia. Pojawią się jednak przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z zachodu. Będzie umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przejaśnień. Opadów synoptycy nie przewidują tylko na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju spadnie do 5-15 l/mkw deszczu. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum. do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami silny. W porywach powieje do 60-80 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Do 20 stopni

Sobota zapowiada się na ogół z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie na północy kraju okresami będzie duże. Temperatura osiągnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum, po 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego zachodu z dużą i umiarkowaną siłą w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę