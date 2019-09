Silniejszy wiatr i tylko kilkanaście stopni. Miejscami popada deszcz

"Mam go!". Pełnia Żniwiarzy na Waszych zdjęciach - 14-09-2019 Mimo chmur, które od czasu do czasu przysłaniały niebo, udało się Wam uchwycić Pełnię Żniwiarzy. Zdjęcia z całej Polski otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

W niedzielę na północy kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być słonecznie. Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 55 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek wszędzie przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 55 km/h.

Powieje silniejszy wiatr

Wtorek będzie pogodny jedynie na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach powieje z prędkością do 55 km/h.

Wideo Opady w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Miejscami tylko kilkanaście stopni

Środa na południu okaże się pogodna. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny północno-zachodni wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

W czwartek na słońce możemy liczyć tylko na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50 km/h, wiać będzie z północnego zachodu.