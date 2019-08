Silny deszcz z burzami. Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia

Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz, do 25 stopni - 14-08-2019 W środę miejscami przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

We wtorek przez Polskę przechodziły gwałtowne burze. W związku z silnym wiatrem i opadami deszczu strażacy interweniowali w ciągu minionej doby 415 razy - poinformował w środę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. Dodał, że najwięcej zgłoszeń - 314 dotyczyło skutków silnego wiatru. 97 interwencji było związanych z opadami deszczu i cztery dotyczyły przyboru wód.

Strażacy najczęściej wyjeżdżali na Lubelszczyźnie - odnotowano tam 172 interwencje. Na Ziemi Świętokrzyskiej 81 razy i na Śląsku 74.

Ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia

Niebezpieczna pogoda prognozowana jest również na środę. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W nocy miejscami spadło tam około 60 litrów wody na metr kwadratowy opadu. Do końca dnia prognozuje się sumę opadów do 40 l/mkw. Łącznie wysokość opadu może wynosić około 100 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Alerty ważne będą do godziny 18 w środę.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

W województwie lubelskim, w powiatach: chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, krasnostawskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim i janowskim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Przewiduje się, że wystąpią opady deszczu, których natężenie będzie umiarkowane, a miejscami silne o sumie 30-45, lokalnie do 55 litrów wody na metr kwadratowy.

Niebezpiecznie w tym regionie będzie do godziny 18 w środę.

SILNY DESZCZ Z BURZAMI

W województwach podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: bieszczadzkim, leskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl) i małopolskim (w powiatach: bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim i tatrzańskim) mogą wystąpić opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Wysokość opadów ma wynieść od 50 do 65 l/mkw. Początkowo mogą występować burze, w trakcie których wiatr powieje w porywach do 75 kilometrów na godzinę.

Niebezpiecznie w tych miejscach będzie do godziny 18 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwie lubelskim (w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, lubelskim, Lublin, kraśnickim i opolskim). Mogą tam wystąpić intensywne opady deszczu z burzami, których natężenie może być okresami umiarkowane bądź silne. Może spaść od 20 do 30, lokalnie 40 l/mkw. i powiać z prędkością do 80 km/h.

Niebezpiecznie będzie do godziny 17 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w województwie podkarpackim i małopolskim. W województwie podkarpackim, w zlewni Wisłoki, Sanu, Wisłoka w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego. Alert ważny będzie do godziny 20 w środę.

W województwie małopolskim, w zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewni Dunajca, Ropy, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego. Alert ważny będzie do godziny 20 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia jest wtedy, gdy stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.