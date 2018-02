Silny mróz na północy. Odnotowano -17 stopni. Pogoda może sprawić problemy też w niedzielę

Prognoza pogody na dziś: przeważnie pogodnie, lokalnie ze śniegiem - 09-02-2018 Piątek okaże się dniem przeważnie pogodnym, jednak miejscami popada śnieg. Temperatura w kilku regionach nie przekroczy zera stopni. czytaj dalej

Na północy kraju utrzymuje się zimne powietrze. W województwie pomorskim w nocy z czwartku na piątek temperatura spadła do -17 stopni Celsjusza. W Gdańsku odnotowano zaś minimalnie -12 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla obszaru ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - SILNY MRÓZ

W nocy na obszarze całego województwa wystąpił znaczny spadek temperatury powietrza. Najzimniej było na Żuławach, gdzie temperatura miejscami spadła do -17 st. C, na Kaszubach do -14 st. C. Po godzinie 6 rano w piątek najchłodniejszy okazał się Malbork, gdzie termometry wskazały -17 st. C. W Kmiecinie zaś odnotowano -14,5 st. C, Cewicach -12 st. C i Gdańsku Świbnie -12 st. C. W ciągu dnia na terenie województwa temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 1 st. C.

Ostrzeżenie obowiązywało do piątku do godziny 10.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne w piątek rano

W nocy było groźnie

Ostrzeżenia obowiązywały również w nocy z czwartku na piątek. IMGW prognozowało wystąpienie opadów marznącej mżawki dla regionów południowo-wschodnich. Na drogach i chodnikach miała utworzyć się gołoledź. Ostrzeżeniami objęto pięć województw: śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie.

Ostrzeżenia meteorologiczne w czwartek (IMGW)

Prognozowane ostrzeżenia

W sobotę IMGW nie przewiduje występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych, nie prognozuje więc wydawania ostrzeżeń meteorologicznych.

Inaczej ma się sytuacja w niedzielę. Wtedy to w województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu oraz przejściowo słabych opadów marznącego deszczu. Może wtedy powstawać gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".