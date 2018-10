Silny wiatr. Alerty drugiego i pierwszego stopnia

Prognoza pogody na dziś: sporo słonecznych chwil, ale miejscami popada - 02-10-2018 Wtorek będzie chłodniejszy niż kilka poprzednich dni, ale przeważnie pogodny. Lokalnie spadnie przelotny deszcz. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są na północy kraju. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Silny wiatr może we wtorek miejscami rozpędzić się do 100 kilometrów na godzinę, a w nocy nawet do 110 km/h - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed niebezpiecznym wiatrem w województwie zachodniopomorskim. Na tym terenie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h. Po północy możliwe są pojedyncze porywy do 110 km/h z kierunków zachodnich. Alerty obowiązują w powiatach: kamieńskim, Świnoujściu, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalinie, sławieńskim. Są ważne do środy do godziny 9.

Również w województwie pomorskim ostrzega się przed silnym wiatrem wiejącym ze średnią prędkością od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. Po północy mogą wystąpić porywy do 110 km/h, z kierunków zachodnich. Alerty obowiązują w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskimi i Słupnie i ważne będą do środy do godz. 10.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW również wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:

, alerty obowiązują we wszystkich powiatach poza: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskimi, Słupnie i ważne będą do środy do godz. 16. Tam powieje wiatr z prędkością 25-35 km/h, w porywach do 75 km/h z kierunków zachodnich;

- zachodniopomorskim, ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty poza: kamieńskim, Świnoujściem, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalinem, sławieńskim i ważne będą do środy do godz. 8. Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach do 80 km/h, miejscami nawet do 90 km/h, z kierunków zachodnich;

- lubuskim, (dotyczy wszystkich powiatów). Ostrzega się tam przed wiatrem o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 90 km/h wiejącego z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia ważne są do środy do godz. 15;

- wielkopolskim, (dotyczy wszystkich powiatów). Prognozuje się tam wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 90 km/h wiejącego z zachodu i północnego zachodu. Alerty obowiązują do środy do godz. 16;

- dolnośląskim, (dotyczy wszystkich powiatów). Przewiduje się wystąpienie wiatru, północno-zachodniego, o średniej prędkości od 30-45 km/h, miejscami w porywach do 85 km/h. Alerty ważne będą do środy do godz. 18;

- opolskim, (dotyczy wszystkich powiatów). Alerty dotyczą wystąpienia wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach do 85 km/h z północnego zachodu i ważne będą go środy do godz. 18;

- łódzkim, (dotyczy wszystkich powiatów). Ostrzega się przed silnym wiatrem, wiejącym z zachodu i północnego zachodu, o średniej prędkości 30 -40 km/h, w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenia ważne są do środy do godz. 17.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (538 centymetrów) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną IMGW wydał alerty hydrologiczne drugiego stopnia w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Niemal na całym wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wzrosty poziomów wody głównie powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Początkowo największe wzrosty stanów wody będą obserwowane na wybrzeżu zachodnim, a następnie (kilka godzin później) na wybrzeżu wschodnim. Ważne będą od północy do czwartku do godz. 6.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Również w środę mogą zostać wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W województwach:

- zachodniopomorskim - w nocy w powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Taki sam wiatr, tyle że wiejący z północnego zachodu, zapowiadany jest w ciągu dnia;

- pomorskim - w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W dzień prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- lubuskim, wielkopolskim, łódzkim - zapowiadany jest silny wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- zagrożenie może spowodować silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich;

- mazowieckim, lubelskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim - spodziewany jest silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- dolnośląskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu;

- opolskim - może powiać silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - czytamy na stronie IMGW.

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czy są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Informują o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Co to jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.