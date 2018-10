Silny wiatr. Alerty IMGW w kilkunastu województwach

Prognoza pogody na dziś: powieje do 90 kilometrów na godzinę - 03-10-2018 Środa będzie wietrzna, miejscami również deszczowa. Termometry w całym kraju wskażą powyżej 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Środa będzie wietrzna w większości kraju. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy z wtorku na środę najsilniej powiało w Darłowie (województwo zachodniopomorskie) - do 114 kilometrów na godzinę. W ciągu dnia wiatr może rozpędzać się do podobnych prędkości.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla większości województw.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:

- pomorskim, alerty obowiązują w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupno. i ważne będą do środy do godz. 20. Tam powieje z prędkością 25-40 km/h, w porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h, z kierunków zachodnich;

- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszaliński, Koszalinie, białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujściu wiatr z kierunków zachodnich osiągnie średnią prędkość 30-45 km/h. W porywach powieje do 75 km/h, a miejscami (głównie w powiatach wschodnich) do 90 km/h. Możliwe są też burze. Alert będzie obowiązywał do godziny 17 w środę;

- kujawsko-pomorskim, we wszystkich powiatach wiatr osiągnie średnią prędkość rzędu 25-35 km/h. W porywach może rozpędzić się do 75 km/h. Powieje z kierunków zachodnich. Alert będzie obowiązywał do godziny 17 w środę;

- dolnośląskim, (dotyczy wszystkich powiatów). Przewiduje się wystąpienie wiatru, północno-zachodniego, o średniej prędkości od 30-45 km/h, miejscami w porywach do 85 km/h. Alerty ważne będą do środy do godz. 18;

- opolskim, (dotyczy wszystkich powiatów). Alerty dotyczą wystąpienia wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach do 85 km/h z północnego zachodu i ważne będą go środy do godz. 18;

- śląskim, w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, w Częstochowie, lublinieckim, tarnogórskim, gliwickim, myszkowskim, będzińskim, Dąbrowie Górniczej oraz w zawierciańskim. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 18 w środę;

- małopolskim, na terenie powiatów: olkuskiego, miechowskiego i proszowickiego wiatr powieje z zachody, ze średnią prędkością 30-40 km/h. W porywach rozpędzi się do 70-75 km/h/ Alert będzie obowiązywał do godziny 18 w środę;

Podróżowanie w towarzystwie silnego wiatru i deszczu - 03-10-2018 W środę na kierowców czeka wiele utrudnień na drogach. czytaj dalej

we wszystkich powiatach średnia prędkość wiatru wyniesie 25-35 km/h. Porywy mogą dojść do 65-75 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 20.30 w środę;

- podlaskim w powiatach: suwalskim, Suwałkach, sejneńskim i augustowskim. wiatr z zachodu i północnego zachodu powieje ze średnią prędkością 25-40 km/h, w porywach do 65-75 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 20.30 w środę;

- mazowieckim, gdzie w większości powiatów (poza ostrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlcami) wiatr osiągnie średnią prędkość od 20 do 35 km/h, a w porywach do 75 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Alert będzie ważny do godziny 18 w środę;

- łódzkim, (dotyczy wszystkich powiatów). Ostrzega się przed silnym wiatrem, wiejącym z zachodu i północnego zachodu, o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenia ważne są do środy do godz. 17;

- świętokrzyskim, gdzie we wszystkich powiatach wiatr powieje z zachodu ze średnią prędkością wynoszącą 30-40 km/h, a w porywach do 70-75 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 18 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (538 centymetrów) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną IMGW wydał alerty hydrologiczne drugiego stopnia w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Niemal na całym wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wzrosty poziomów wody głównie powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Początkowo największe wzrosty stanów wody będą obserwowane na wybrzeżu zachodnim, a następnie (kilka godzin później) na wybrzeżu wschodnim. Ważne będą do czwartku do godz. 6.

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - czytamy na stronie IMGW.

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czy są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Informują o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".