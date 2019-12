Wysokie ryzyko ponownego wybuchu wulkanu White w Nowej Zelandii - 11-12-2019 Ryzyko, że w ciągu najbliższej doby wulkan White znów wybuchnie, wynosi 40-60 procent. Groźba kolejnego wybuchu jest zbyt wysoka, by można było odnaleźć dziewięć zaginionych osób. Bilans ofiar śmiertelnych to nadal sześć osób. czytaj dalej

Miejscami deszcz ze śniegiem

Czwartek na zachodzie i południu przyniesie opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu. Mieszkańcy regionów leżących pomiędzy tymi strefami opadów będą mogli cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Rzeszowszczyźnie. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek będzie pogodny na zachodzie i południowym wschodzie. Mieszkańcy pozostałych części kraju muszą spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 6 st. C na Rzeszowszczyźnie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. W porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Weekend rozpocznie się okresowymi opadami deszczu. W sobotę na Suwalszczyźnie pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Dość silny wiatr z południowego zachodu w porywach będzie rozpędzał się do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Do 10 stopni

Niedziela zapowiada się pogodnie jedynie na Podkarpaciu. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie w dzień od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje dość silnie, w porywach osiągnie do 70 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

W poniedziałek będzie pogodnie, jedynie na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek