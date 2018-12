Silny wiatr i gołoledź. Żółte alerty na południu Polski

Prognoza pogody na dziś: pochmurno i deszczowo. Miejscami powieje silny wiatr - 22-12-2018 Synoptycy prognozują duże zachmurzenie, w niektórych regionach popada mokry śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie dziewięć stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W niektórych regionach Polski może pojawić się gołoledź. Miejscami powieje też porywisty wiatr. Z tego powodu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia i orientacyjną prognozę zagrożeń.

Alerty przed gołoledzią obowiązują w województwie podkarpackim w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krośnie, jasielskim. Ważne będą do godziny 9 w sobotę.

IMGW wydał również ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:

- opolskim, ważne będą do godz. 10 w sobotę w powiatach: brzeskim, nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;

- dolnośląskim, alerty obowiązują we wszystkich powiatach poza: oławskim, wrocławskim, oleśnickim, Wrocławiem, średzkim, milickim, trzebnickim, wołowskim, lubińskim, górowskim, oleśnickim, lubińskim, polkowickim, głogowskim. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 8 w sobotę;

- podkarpackim, ważne są w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krośnie, jasielskim. Alerty obowiązują do godz. 9 w sobotę.

W tych regionach powieje silny wiatr z południowego zachodu o średniej prędkości od 25 do 40 kilometrów na godzinę. Miejscami w porywach może rozpędzić się do 70-90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę od godziny 7.30 IMGW może wydać alerty przed:

- marznącymi opadami w woj. podkarpackim;

- silnym wiatrem w woj. podkarpackim, dolnośląskim i opolskim;

- oblodzeniem w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim - w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, który może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w tych województwach sięgnie od -3 st. C do 1 st C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia mogą pojawić się do godz. 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Ślisko w niedzielę

Oblodzenia pojawią się również w niedzielę. IMGW może ostrzegać przed tym niebezpieczeństwem woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podkarpackie i lubelskie. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do 2 st. C, przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godz. 7.30 w niedzielę a godz. 7.30 w poniedziałek

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Niebezpiecznie w Wigilię

W poniedziałek oblodzenia dadzą się we znaki mieszkańcom południa. IMGW może wydać ostrzeżenia w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

IMGW może wydać alerty między godz. 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

IMGW tak definiuje ostrzeżenia pierwszego stopnia: "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW: "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".