Silny wiatr i marznące opady. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW

Pogoda na dziś: deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Do 7 stopni - 14-12-2019 W sobotę w całym kraju będą występowały opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami samego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Należy spodziewać się silnego wiatru. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

- dolnośląskim, we wszystkich powiatach poza: głogowskim, górowskim, trzebnickim i oleśnickim, gdzie ważne będą od godziny 13 do godz. 20 w sobotę;

- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim, gdzie ważne będą od godz. 16 do godz. 21 w sobotę.

Wszędzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę. W województwie dolnośląskim porywy mogą osiągać prędkość do 80 k/mh, a w woj. opolskim do 75 km/h. Wiatr będzie miał kierunek zachodni.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

IMGW wydał prognozę zagrożeń na sobotę. Wynika z niej, że w województwach śląskim i małopolskim mogą pojawiać się marznące opady deszczu.

Na słaby marznący deszcz powodujący gołoledź należy uważać do godzin przedpołudniowych.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę należy spodziewać się na silnego wiatru. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Na Pomorzu prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, a w pozostałych miejscach od 25 do 35 km/h. Porywy mogą dochodzić wszędzie do 70 km/h. Wiatr będzie miał południowo-zachodni kierunek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą (RCB)