Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem silniejszego wiatru - 01-02-2019 Piątek w większości kraju okaże się pogodny. Lokalnie może spaść deszcz lub śnieg. Pojawią się też silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

W piątek pogodę w Polsce kształtuje rozległy niż Pirmin znad Zatoki Biskajskiej. Zacznie napływać do nas z południa ciepłe powietrze polarne morskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. W prawie wszystkich województwach obowiązują alerty meteorologiczne pierwszego stopnia.

Alerty pierwszego stopnia

SILNY WIATR

W województwach śląskim (w powiatach raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), małopolskim (w powiatach wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim) oraz podkarpackim (w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim) prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 75-90 km/h z południa. Ostrzeżenia będą obowiązywać między godziną 15 w piątek, a 17 w sobotę.

Mocno powiać może również w województwie dolnośląskim (na terenie powiatów: wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego) oraz w opolskim (powiaty: nyski, prudnicki, głubczycki). Wiatr osiągnie średnią prędkość od 25 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Alerty będą ważne między godziną 21 w piątek do godz. 14 w sobotę.

OPADY MARZNĄCE

Po weekendowym ociepleniu temperatura znowu zacznie spadać - 31-01-2019 Nadchodzące dni przyniosą gwałtowną i miejscami niebezpieczną aurę. W górach powieje halny z prędkością nawet do 130 kilometrów na godzinę. Miejscami końcówka tygodnia będzie wyjątkowo ciepła. Od poniedziałku temperatura ponownie spadnie. czytaj dalej

W nocy będzie bardzo ślisko. Po opadach marznącego deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem może powstawać gołoledź. Synoptycy IMGW ostrzegają województwa:

- zachodniopomorskie, gdzie alert będzie obowiązywał od godziny 21 w piątek do 6 rano w sobotę;

- pomorskie i warmińsko-mazurskie, na terenie których ostrzeżenia mają obowiązywać w sobotę od północy do godziny 7;

- kujawsko-pomorskie, w którym ostrzeżenie będzie ważne od godziny 22 w piątek do 7 rano w sobotę;

- mazowieckie i lubelskie (w powiatach: opolskim, puławskim, ryckim, lubartowskim, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, bialskim oraz Biała podlaska), gdzie alerty będą obowiązywać od godziny 21 w piątek do 5 rano w sobotę;

- lubuskie (poza powiatami żarskim i żagańskim), wielkopolskie (wyjąwszy powiat kępiński) i łódzkie (wyłączając powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański i radomszczański), w których ostrzeżenia będą ważne od godziny 20 w piątek do 5 rano w sobotę;

- podlaskie, gdzie opady marznące będą się przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód województwa i będą poprzedzone deszczem ze śniegiem, a na północy także śniegiem. Alert będzie obowiązywał w sobotę od godziny 2 w nocy do godziny 10.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)



Prognoza zagrożeń na sobotę

Sobota również może przynieść niebezpieczną pogodę.

Na południu województw dolnośląskiego i opolskiego prognozuje się wystąpienie silnego, południowego wiatru o średniej prędkości 25-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75-80 km/h. W regionach podgórskich i górskich województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości 35-45 km/h, w porywach do 90 km/h.

Dodatkowo w województwach warmińsko-mazurskim (na północnym wschodzie) i podlaskim (na wschodzie i północy) przed południem istnieje ryzyko wystąpienia opadów marznących powodujących gołoledź.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego temperatura powietrza może spaść poniżej zera stopni Celsjusza, co przyczyni się do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Co to jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."