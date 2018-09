Silny wiatr, intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia w połowie kraju

Prognoza pogody na dziś: upał, burze - nawet z gradem - 21-09-2018 Choć dzień zacznie się pogodnie, miejscami aura znacznie się pogorszy. Będzie gorąco. czytaj dalej

Strefa opadów, która przechodzi nad Europą Zachodnią powoli dociera do Polski. Już teraz na północnym zachodzie naszego kraju pada deszcz.

- Ten front wygląda groźnie w prognozach synoptyków. Może przynieść w piątek na zachodzie kraju, po godzinie 16 i 17 burze, nawałnice, wiatr do 80 kilometrów na godzinę i ulewny deszcz - mówił w czwartek w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Na tym paśmie zachmurzenia stykają się dwie różne masy powietrza i powstają groźne zjawiska - gorąca i zimna. - Ostrzegamy mieszkańców zachodniej Polski. W piątek możliwe są burze albo nawałnice - przestrzegał Wasilewski.

W związku z załamaniem pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem w ośmiu województwach.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru z zachodu i południowego zachodu, o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Prawdopodobieństwo, że porywy rozpędzą się do 100 km/h wynosi 30 procent. Początkowo miejscami mogą wystąpić burze. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach i ważny jest do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 20 do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy szybko skręcający na kierunki zachodnie. Miejscami pojawią się też burze. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczych porywów o prędkości do 100 km/h i wynosi ono 30 procent. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów i obowiązują do godz. 2 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

IMGW przewiduje silny wiatr południowy szybko skręcający na kierunki zachodnie. Średnia prędkość wyniesie od 20 do 35 km/h, w porywach do 90 km/h. Może też miejscami zagrzmieć. Istnieje 30-procentowe prawdopodobieństwo, że wystąpią pojedyncze porywy o prędkości do około 100 km/h. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach i ważne będą do godz. 2 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 35 km/h. W porywach powieje od 70 do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia ważne są do północy i obowiązują we wszystkich powiatach i ważne są do północy.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Przewiduje się przejściowe wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 lub 85 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu. Gwałtowne zjawiska wystąpią podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego. Lokalnie niewykluczone są krótkotrwałe burze. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach i ważny jest do godz. 21.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

IMGW przewiduje przejściowe wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 70-85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Niebezpieczne zjawiska wystąpią podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego. Lokalnie mogą pojawić się krótkotrwałe burze. Ostrzeżenia ważne są we wszystkich powiatach i obowiązują do godz. 21.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się przejściowe wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 km/h lub 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie niewykluczone są burze. Takie zjawiska wystąpią podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego. Alerty dotyczą wszystkich powiatów i ważne są do godz. 2 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Przewiduje się przejściowe wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, powieje z południowego zachodu i zachodu. Prognozuje się niebezpieczne zjawiska podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego. Lokalnie mogą wystąpić burze. Ostrzeżenie obowiązuje we wszystkich powiatach i ważne jest do godz. 5 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Orientacyjna prognoza zagrożeń

W sobotę IMGW może wydać żółte alerty przed silnym wiatrem w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim. W strefie nadmorskiej prognozuje się dość silny i silny wiatr, który może osiągnąć prędkość od 25 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

W niedzielę oprócz silnego wiatru wiejącego z prędkością 20-35 km/h, w porywach do 70 km/h, prognozuje się intensywne opady deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. Mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim;

- intensywnymi opadami deszczu w województwach: dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę

W poniedziałek IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- silnym wiatrem w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim;

- silnym wiatrem i intensywnymi opady deszczu w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Wiatr powieje ze średniej prędkości 20-40 km/h, w porywach do 85-90 km/h, z północnego zachodu.

Mogą też zostać wydane alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie mazowieckim. Wiatr w porywach powieje nawet do 100 km/h.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek

Na Bałtyku sztorm

Synoptycy tvnmeteo.pl zapowiadają w niedzielę na Morzu Bałtyckim sztorm o sile wiatru do 8 stopni w 12-stopniowej w skali Beauforta.

Sztorm utrzyma się też w poniedziałek, jednak będzie dużo silniejszy - do 11 stopni w skali Beauforta. Tego dnia w ujściach rzek wpływających do Bałtyku możliwa jest cofka, która może podwyższyć poziom wody o 50-100 centymetrów.

W środę na Morzu Bałtyckim również możliwy jest sztorm. Prognozowana siła wiatru wyniesie do 10 stopni w skali Beauforta.

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".

Zobacz rozmowę z Tomaszem Wasilewskim: