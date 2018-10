Silny wiatr może powiać w prawie całej Polsce, w porywach do 85 km/h. Prognoza zagrożeń

W najbliższych dniach wystąpi silny i porywisty wiatr, miejscami w porywach do 85 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń.

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek IMGW może wydać alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

- zachodniopomorskim - w nocy w powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, powieje z zachodu. W dzień zapowiadany jest także silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, wiejący z północnego zachodu.

- pomorskim - w nocy w całym województwie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Także w dzień synoptycy przewidują wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Wideo Porywy wiatru (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza zagrożeń na środę

"Przedsmak zimy". Mroźny poranek na koniec września - 30-09-2018 Ostatni wrześniowy poranek przywitał nas mrozem w wielu regionach Polski. Temperatura spadła poniżej -2 stopni Celsjusza. Na Kontakt 24 wysyłacie nam zdjęcia swoich przedwcześnie zimowych poranków. czytaj dalej

Również w środę mogą zostać wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W województwach:

- zachodniopomorskim - w nocy w powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Taki sam wiatr, tyle że wiejący z północnego zachodu, zapowiadany jest w ciągu dnia;

- pomorskim - w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W dzień prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- lubuskim - zapowiadany jest silny wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- wielkopolskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- kujawsko-pomorskim - zagrożenie może spowodować silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich;

- mazowieckim - spodziewany jest silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- dolnośląskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu;

- łódzkim - synoptycy przewidują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- lubelskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- opolskim - może powiać silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu;

- śląskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- świętokrzyskim - można się spodziewać silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- małopolskim - zapowiadane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- podkarpackim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.