Silny wiatr na północy. Żółte alarmy IMGW

Ekologiczne podsumowanie 2019 roku. "XXI wiek to mogą być wojny o wodę" - 01-01-2020 2019 rok to z jednej strony ruch na rzecz klimatu, z drugiej - problemy z dostępem do wody pitnej. W programie "Wstajesz i wiesz" Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska podsumowała ubiegły rok pod kątem ekologii. czytaj dalej

W Nowy Rok w niektórych regionach kraju jest wietrznie. Najsilniej wieje na Śnieżce, tam porywy dochodzą do 76 kilometrów na godzinę.

Rano najsilniejsze porywy odnotowano:

- w Ustce i Helu - 58 km/h;

- w Łebie - 54 km/h;

- w Gdańsku, Włodawie, Krośnie i na Kasprowym Wierchu - 50 km/h.

Sztorm na Bałtyku

Jak poinformowało w środę IMGW, na Pomorzu w ciągu najbliższej doby możliwy jest sztorm przy wschodniej linii brzegowej Bałtyku. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni wydało w środę ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Zachodni wiatr w ciągu dnia może osiągnąć w porywach do 8 stopni w skali Beauforta, zaś po północy do 9 w skali Beauforta.



Alert obowiązuje do 2 stycznia do godz. 8.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa pomorskiego (dla powiatów: puckiego, wejherowskiego i lęborskiego). Prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, a w porywach do 75 km/h, z zachodu.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 16 i wygasną w czwartek o godz. 5.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ryzyko w piątek

Czwartek w pogodzie powinien być spokojny. Niebezpieczne zjawiska mogą jednak powrócić w piątek w woj. zachodniopomorskim i pomorskim. W tych regionach prognozowane są porywy dochodzące do 70, a nawet 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na piątek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych - przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.