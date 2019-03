Silny wiatr na południowym zachodzie. Miejsc z groźną pogodą może przybywać

Prognoza pogody na dziś: na termometrach do 18 stopni. Deszcz i silny wiatr - 04-03-2019 Nowy tydzień przyniesie pochmurną, w niektórych regionach również deszczową aurę. Będzie jednak bardzo ciepło - termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza. Subiektywne odczucie temperatury obniży porywisty wiatr. czytaj dalej

W poniedziałek pogodą w Polsce rządzą układy niżowe znad Morza Północnego i Atlantyku. Do kraju z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie.

Na południowym wschodzie może powiać silny wiatr. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują porywy o prędkości 70-80 kilometrów na godzinę. Wydano alerty meteorologiczne pierwszego stopnia, ostrzegające przed zjawiskiem.

W najbliższych godzinach ostrzeżeń może przybywać.

Gdzie obowiązują alerty?

Przed silnym wiatrem IMGW ostrzega województwo dolnośląskie, wyłączając powiaty: polkowicki, głogowski, górowski, lubiński, wołowski, średzki, trzebnicki, milicki, oleśnicki, wrocławski, Wrocław, oławski i strzeliński. Na tym obszarze średnia prędkość wiatru wyniesie od 25 do 40 kilometrów na godzinę. Miejscami w porywach może powiać do 70-80 km/h.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w poniedziałek od godziny 11 do 19.

Ostrzeżeń może przybywać

W najbliższych godzinach alertów przed silnym wiatrem może przybywać. Synoptycy IMGW mogą wydać je dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. W zależności od regionu prognozuje się tam średni wiatr o prędkości od od 20 do 35 km/h. W porywach może powiać do 70-80 km/h, bezpośrednio nad morzem w woj. pomorskim do 85 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Prognoza zagrożeń na wtorek

Silnie wiać może również we wtorek. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim wiatr może powiać ze średnią prędkością do 20-30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

W województwie pomorskim południowo-zachodni prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie do 30-35 km/h, w porywach do 65 km/h. Nad morzem wiatr może być silniejszy i w porywach rozpędzać się do 80-90 km/h.

W województwie zachodniopomorskim wiatr z południowego zachodu i zachodu może osiągnąć średnią prędkość do 35-50 km/h, w porywach do 85 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.