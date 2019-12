Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie - 20-12-2019 Przed świętami nie widać zimy. W kolejnych dniach towarzyszyć nam będą opady deszczu. W sobotę jeszcze będzie ciepło, ale później temperatura zacznie spadać. W Boże Narodzenie prognozowane są miejscami cztery stopnie. czytaj dalej

Na południu Polski silnie wieje. W piątek najsilniejsze porywy wiatru odnotowano:

- na Kasprowym Wierchu (158 kilometrów na godzinę);

- na Śnieżce (133 km/h);

- w Zakopanem (90 km/h);

- w Kłodzku i Bielsku-Białej (72 km/h);

- w Nowym Sączu (65 km/h).

W związku z niebezpiecznymi porywami wiatru synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

W niektórych regionach kraju pogoda będzie szczególnie niebezpieczna. Powieje silniejszy, południowy wiatr o średniej prędkości do 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. W nocy porywy będą rozpędzać się średnio do 45-55 km/h, w porywach do 95-100 km/h.

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Alarmy w woj. małopolskim i śląskim stracą ważność o godziny 5 w sobotę, a w woj. podkarpackim będą ważne do godz. 10 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Niższy stopień ostrzeżeń przed silnym wiatrem ogłoszono w województwach:

- małopolskim, w powiatach myślenickim i wadowickim;

- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim;

- dolnośląskim, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, jaworskim, dzierżoniowskim, świdnickim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Miejscami porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

W woj. dolnośląskim alerty wygasną w piątek o godz. 22. Na terenie woj. opolskiego ostrzeżenia przestaną obowiązywać w sobotę o godzinie 1. W woj. małopolskim alarmy wygasną o godzinie 5 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Niebezpiecznie w sobotę

Oprócz ostrzeżeń drugiego stopnia przed silnym wiatrem w woj. podkarpackim, w woj. lubuskim i wielkopolskim mogą powrócić gęste mgły. Miejscami będą ograniczać widzialność do 200 metrów.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.