Silny wiatr na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW

Atak zimy w kilku krajach Europy - 15-11-2019 Niebezpieczna pogoda panuje w Europie. W ostatnich dniach w Hiszpanii i Portugalii występowały spore utrudnienia na drogach. Aura dała się też we znaki mieszkańcom Francji. W Austrii śniegu napadało tak dużo, że jeden ze szpitali został odcięty od świata. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Wynika z nich, że na południu Polski zagrożeniem może być silny wiatr, który miejscami w porywach rozpędzi się nawet do 85 kilometrów na godzinę.

>>>SPRAWDŹ TEŻ: POGODA NA WEEKEND

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Alarmy przed silnymi porywami wiatru zostały wydane w województwach:

- dolnośląskim (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, jaworskim i złotoryjskim) - przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego wschodu i południa;

- śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim) i podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim) - prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa.

Ostrzeżenia będą ważne w woj. dolnośląskim do godziny 13, w województwach śląskim i małopolskim do godz. 14, a w woj. podkarpackim do godz. 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.