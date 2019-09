Silny wiatr na wybrzeżu, sztorm na Bałtyku. Alarmy IMGW na północy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim, gdańskim i kartuskim).

Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 55 do 70 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Będzie wiał z południa i południowego zachodu. Najsilniej powieje w strefie brzegowej.

Alerty obowiązują do godziny 5 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Sztorm na Bałtyku

Śnieg w Tatrach. TOPR apeluje o ostrożność - 10-09-2019 W najwyższych partiach Tatr spadła niewielka ilość śniegu - poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ośnieżone szczyty są widoczne między innymi z Morskiego Oka. czytaj dalej

- Pierwszy w tym sezonie silny sztorm na Bałtyku. Powieje mocno, ale na szczęście nie za długo - ostrzegli we wtorek synoptycy z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni.

Ostrzeżenie dotyczy południowego i południowo-wschodniego Bałtyku oraz całej polskiej strefy brzegowej od Zatoki Pomorskiej po Zatokę Gdańską.

Jak podaje IMGW, niż, który w poniedziałek przemieszczał się przez Polskę, przynosząc miejscami silne opady deszczu i burze, we wtorek dotarł nad Bałtyk. To za jego sprawą we wtorek od godzin popołudniowych do nocnych w części południowej i wschodniej Bałtyku wiatr powieje mocno. Według prognoz dla tych akwenów będzie wiało z kierunków zachodnich z siłą od 7 do 9 w skali Beauforta, a porywy mają dochodzić do 10 w skali B. Dodatkowym zagrożeniem będą burze. W nocy z wtorku na środę od zachodu wiatr zacznie słabnąć. Silny sztorm ma się utrzymać najdłużej na wschodzie Bałtyku.

Na kolejne dni prognoza dla południowej części Morza Bałtyckiego przewiduje wiatr z kierunków zachodnich o sile od 5 do 6 w skali B, w porywach do 7-8 w skali B.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia - oznaczone kolorem żółtym - przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.