Silny wiatr nad Polską nie ustaje. Alerty w całym kraju

Silny wiatr utrzymuje się nad całą Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wszystkich województw. Ostrzeżenia mają utrzymać się również w nocy z poniedziałku na wtorek.

Po godzinie 17 w poniedziałek najsilniej wiało na szczycie Śnieżki. Prędkość odnotowanych porywów wyniosła 144 km/h. We wcześniejszych godzinach dochodziła do nawet 151 km/h. Na Kasprowym Wierchu wiało wtedy do 97 km/h.

Po godzinie 19 wiatr rozwinął prędkość do 90 km/h, w Łebie do 80 km/h, a na Helu, w Płocku i Chojnicach do 70 km/h. Spokojniej było w Gdańsku, Koszalinie, Kołobrzegu, Legnicy, we Wrocławiu i Elblągu, gdzie wiało do 60 km/h.

Alerty będą obowiązywać również w najbliższych dniach, jednak ich liczba zmaleje.

Zobacz, z jaką prędkością wieje wiatr:





Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Strefa brzegowa - część wschodnia

Powieje wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, w porywach 8 do 10 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10 w poniedziałek do godz. 6.30 we wtorek.

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Województwo pomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, z porywami do 90 km/h, w nocy do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne do wtorku do godz. 10.

Strefa brzegowa - część zachodnia

Powieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie jest ważne do poniedziałku do godz. 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Województwo pomorskie - subregion wewnętrzny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy prognozuje się w nocy.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 10.

Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne do wtorku do godz. 7.

Województwo zachodniopomorskie - subregion wewnętrzny

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością wynoszącą od 30 do 45 km/h, z porywami do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 19 w poniedziałek do 7 rano we wtorek.

Województwo lubuskie

Wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h. Porywy mogą dochodzić do 75 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 19 w poniedziałek do 6 rano we wtorek.

Województwo kujawsko-pomorskie



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 23 do wtorku do godz. 8.

Województwo wielkopolskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h i porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne od poniedziałku od godz. 22 do wtorku do godz. 8.

Województwo łódzkie



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od północy do godz. 10.

Województwo dolnośląskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami w nocy do 80 km/h, w dzień do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie jest ważne od poniedziałku od godz. 22 do wtorku do godz. 14.

Województwo opolskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami w nocy do 80 km/h, w dzień do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od północy do godz. 15.

Województwo warmińsko-mazurskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne od wtorku od godz. 2 do godz. 16.

Województwo mazowieckie

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od północy do godz. 12.

Województwo podlaskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne od wtorku od godz. 4 do godz. 18.



Województwo lubelskie

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od godz. 3 do godz. 16.

Województwo świętokrzyskie

Powieje silny, zachodni wiatr ze średnią prędkością od 25 do 35 km/h, z porywami dochodzącymi do 80 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od północy do godziny 15.

Województwo podkarpackie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 do 40 km/h, z porywami osiągającymi do 90 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu.

W subregionie północnym województwa ostrzeżenie obowiązuje we wtorek, od północy do godziny 18, a w południowym od godziny 22 w poniedziałek do 18 we wtorek.

Województwo małopolskie - subregion południowy

Spodziewane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości wynoszącej od 30 do 40 km/h, a w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22 w poniedziałek do 15 we wtorek.

Województwo małopolskie - subregion północny

Przewiduje się, że powieje silny, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Jego średnia prędkość wyniesie od 25 do 35 km/h, a porywy dojdą do 80 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od północy do godziny 15.

Województwo śląskie - Beskid Śląski i Żywiecki, subregion centralny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 20 w poniedziałek do 15 we wtorek.

Województwo śląskie - subregion jurajski

Spodziewany jest silny, zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, z porywami dochodzącymi do 80 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od północy do godziny 15.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą



Prognoza ostrzeżeń

Silny wiatr nie odejdzie znad Polski co najmniej do czwartku.

Na wtorek IMGW prognozuje utrzymanie ostrzeżeń meteorologicznych dla całego kraju. Na Pomorzu będzie obowiązywał drugi stopień, w pozostałych regionach pierwszy. Według synoptyków TVN Meteo prędkość wiatru ma wynosić 40-70 km/h, a na Wybrzeżu porywy dojdą do 80 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na wtorek (IMGW)

W środę IMGW ma podtrzymać alerty dla województw południowego wschodu - porywy mają tam dochodzić do 90 km/h oraz dla Pomorza Zachodniego, gdzie ma wiać do 70 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne prognozowane na środę (IMGW)

Powieje także w czwartek, jednak tylko na północnym zachodzie. Prognozowana prędkość wiatru w porywach dojdzie tam do 70 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na czwartek (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Województwo pomorskie - rzeki Przymorza

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest ważne do środy do godz. 8.

Województwo warmińsko-mazurskie - zlewnia Narwi, Łyny i Węgorapy

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do środy do godz. 12.30.

Województwo podlaskie - zlewnia Narwi, Łyny i Węgorapy

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do środy do godz. 12.30.

Województwo mazowieckie - zlewnia Narwi, Łyny i Węgorapy

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia jest ważne do środy do godz. 12.30.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że tany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.