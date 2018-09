Silny wiatr nawet do piątku. Może osiągać prędkość 95 kilometrów na godzinę

Wiatr nad Bałtykiem może pozostawać bardzo silny nawet do piątkowego poranka. Zapowiadana prędkość porywów może dojść do 95 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń.

Chociaż siła wiatru powoli słabnie, w kolejnych dniach może jeszcze doskwierać mieszkańcom północnej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na środę i czwartek.

Silny wiatr, który wystąpił w nocy z niedzieli na poniedziałek i spowodował wiele szkód, może nam dokuczać jeszcze przez kilka dni.

Może powiać na północy

Od środy rano do piątku rano w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

W środę i w nocy ze środy na czwartek może powiać ze średnią prędkością od 30 do 45 kilometrów na godzinę. Prędkość porywów na Pomorzu Zachodnim może dochodzić do 80 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu do 95 km/h.

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek siła porywów spadnie. Ich prędkość nie powinna przekraczać 70-75 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia na środę i czwartek (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.