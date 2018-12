Silny wiatr, oblodzenia i marznące opady. Prognoza pogodowych zagrożeń

Ciepły początek grudnia. Pamiętajmy jednak o parasolach - 03-12-2018 Najbliższe dni zapowiadają się dość ciepło. Na termometrach w wielu regionach zobaczymy więcej niż 10 stopni Celsjusza. Może jednak popadać i nieco mocniej powiać. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem rozległego niżu znad Skandynawii i w strefie frontu atmosferycznego, który niesie do naszego kraju opady.

W kolejnych dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem, oblodzeniami i marznącymi opadami.

We wtorek silny wiatr i oblodzenie

We wtorek w województwach zachodniopomorskim i pomorskim może mocniej powiać. W strefie nadmorskiej wiatr z kierunku zachodniego może osiągać prędkość od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

W województwie małopolskim i podkarpackim w nocy w rejonach podgórskich prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna sięgnie od -4 st. C do -1 st. C, przy gruncie wyniesie od -5 st. C do -2 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek

Może być ślisko

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego mogą spodziewać się, że w nocy ze środy na czwartek może być ślisko. Po północy lub nad ranem spodziewane są tam opady marznącego deszczu, który spowoduje gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń na środę

Uwaga na gołoledź

IMGW ostrzega, że ślisko może być również w czwartek. W województwach: dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim prognozowane są opady marznącego deszczu, który w konsekwencji wywoła gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, "prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne".