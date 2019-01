Prognoza pogody na dziś: śnieg, przejaśnienia i porywisty wiatr - 14-01-2019 Tydzień rozpocznie się pochmurno, jednak będą również chwile, w których przez warstwę chmur przebiją się promienie słońca. Temperatura w całym kraju przekroczy zero stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie całego spektrum groźnych zjawisk atmosferycznych: oblodzeń, zawiei i zamieci śnieżnych oraz silnego wiatru. Miejscami może powiać z prędkością dochodzącą do 100 kilometrów na godzinę.

Lokalnie niebezpieczna będzie również sytuacja hydrologiczna. Na niektórych rzekach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

SILNY WIATR

Najsilniejsze porywy wiatru mają występować na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin, sławieński. Synoptycy IMGW ostrzegają przed wiatrem o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek prędkość wiatru w porywach może osiągać do 100 km/h.

Alert będzie obowiązywać do godziny 8 we wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

SILNY WIATR

W wielu regionach Polski IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Objęto nimi następujące województwa:

- zachodniopomorskie - ostrzeżenie obejmuje powiaty z wyjątkiem tych, w których obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Synoptycy IMGW prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, miejscami do 80 km/h. W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek porywy mogą osiągać prędkość do 90 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 8 rano we wtorek;

- lubuskie - na terenie województwa prognozowana średnia prędkość wiatru może osiągać od 35 km/h do 50 km/h. Porywy miejscami rozpędzą się do 70-90 km/h. Alert będzie obowiązywał do godziny 16 w poniedziałek;

- wielkopolskie - na obszarze całego województwa prędkość wiatru wyniesie od 35 km/h do 50 km/h, a w

porywach od 70 km/h do 90 km/h. Alert w zachodniej części województwa będzie ważny do godziny 16, a w pozostałych powiatach do godziny 18 w poniedziałek;

- pomorskie - na terenie województwa spodziewana średnia prędkość wiatru wyniesie od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h. Na północy ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 14 we wtorek, poza tym do godziny 20 w poniedziałek;

- kujawsko-pomorskie - synoptycy IMGW przewidują silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, okresami o porywach do 75 km/h. Alert będzie obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek;

- lubelskie - na terenie całego województwa prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości wynoszącej 25-40 km/h. W porywach może powiać do 75 km/h. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 16 w poniedziałek;

- mazowieckie - w województwie spodziewany jest silny wiatr, który powieje z prędkością od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h. Alert wygaśnie o godzinie 16 w poniedziałek;

- łódzkie - przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 18 w poniedziałek;

- dolnośląskie - na obszarze województwa średnia prędkość wiatru ma osiągać od 30 km/h do 45 km/h, a porywy do 90 km/h. Alert będzie ważny do godziny 17.30 w poniedziałek;

- opolskie - synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach wiejącego z prędkością dochodzącą do 70-80 km/h. Alerty będą obowiązywać do godziny 18 w poniedziałek;

- małopolskie - w powiatach dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim obserwuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach miejscami do 85 km/h z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 16.15 w poniedziałek.

OBLODZENIA

Będą też miejsca, gdzie może zrobić się ślisko. IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu od -2 do -3 st. C (na Ziemi Łódzkiej do -6 st. C).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zjawiskiem wydano dla województw:

- warmińsko-mazurskiego, gdzie alert będzie ważny w poniedziałek między godziną 10 a 16;

- podlaskiego, w którym ostrzeżenie obejmuje okres od godziny 12 do 18 w poniedziałek;

- lubelskiego i mazowieckiego, gdzie alerty będą ważne od godziny 11 do 17 w poniedziałek;

- łódzkiego, gdzie ostrzeżenie będzie ważne w poniedziałek od godziny 14 do 21;

- świętokrzyskiego, śląskiego (poza powiatami: cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim i żywieckim), małopolskiego (wyłączając powiaty: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, suski, nowotarski, tatrzański), podkarpackiego (wyjąwszy powiaty: jasieński, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, leski i bieszczadzki), w których ostrzeżenia będą obowiązywać między godziną 11.30 a 17.30.

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Na północnym wschodzie mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW wydał ostrzeżenia przed zjawiskiem dla województwa podlaskiego (poza powiatami: siemiatyckim, bielskim i hajnowskim) oraz warmińsko-mazurskiego (wyjąwszy powiaty: nowomiejski, działdowski, nidzicki i szczycieński). Zjawiskom będzie sprzyjał zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości wynoszącej 30-40 km/h. W porywach powieje do 65-70 km/h. Alerty będą ważne do godziny 21 w poniedziałek.

Również w województwie dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim w obszarze powyżej 600 metrów nad poziomem morza przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez zachodni wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h oraz okresami opadami śniegu. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 6 do godz. 20 we wtorek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W rejonie Wybrzeża i morskich wód wewnętrznych w związku z silnym wiatrem północnym nastąpi wzrost poziomu wód powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 14 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Alert będzie ważny do godziny 14 we wtorek.

Na terenie Wybrzeża oraz morskich wód wewnętrznych prognozuje się silny, północny wiatr. Wzdłuż wybrzeża nastąpi

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W związku ze spływem wód roztopowych przewiduje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Baudzie. Ostrzeżenie będzie ważne do godz. 9 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, w ciągu najbliższej doby na stacji wodowskazowej Dębe (Swędrnia), prognozuje się przekroczenia stanu ostrzegawczego. Stany okołoostrzegawcze mogą wystąpić na wodowskazie Kraszewice (Łużyca). Alert obowiązuje do godz. 12 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, w ciągu najbliższej doby na stacji wodowskazowej Łask (Grabia), prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12 we wtorek.

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją przewiduje ono wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stan wody układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych - lecz poniżej stanów alarmowych.