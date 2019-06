Skwar będzie groźny dla zdrowia i życia. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie

Wraca afrykański żar. W niedzielę nawet 37 stopni w cieniu - 28-06-2019 Doświadczamy w Polsce przerwy w afrykańskich upałach, ale już wkrótce żar znowu poleje się z nieba. Słupki termometrów najwyżej powędrują w niedzielę. Potem z każdym dniem będzie chłodniej. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W związku z kolejną falą upałów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem dla województw:

- lubuskiego;

- zachodniopomorskiego, z wyjątkiem powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, białogardzkiego, kołobrzeskiego i gryfickiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 w sobotę do godziny 20 w niedzielę.

W tych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą temperatura minimalna osiągnie od 14 st. C do 17 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Prognoza zagrożeń pierwszego i drugiego stopnia

Upały dadzą się też we znaki także w niedzielę. Oprócz woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego - gdzie będą obowiązywały żółte alerty - ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane także w województwach: śląskim, małopolskim, śląskim, opolskim i lubelskim.

Wyższe temperatury zapowiadane są dla województw: mazowieckiego i podlaskiego. Na ich terenie mogą zostać wydane ostrzeżenia drugiego stopnia.





Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.