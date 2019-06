Skwar będzie nie do zniesienia. Ostrzeżenia w większości kraju

Prognoza pogody na dziś: w całym kraju powyżej 30 stopni - 26-06-2019 W środę możemy spodziewać się upału w całym kraju. Miejscami termometry pokażą 36 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą pojawić się burze z ulewnym deszczem. czytaj dalej

Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w województwach:

- zachodniopomorskim - gdzie termometry pokażą w środę 31-33 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 20 st. C. Alerty będą ważne do godz. 18 w środę;

- lubuskim - gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą w środę 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 19 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 18 w środę;

- wielkopolskim - gdzie temperatura wzrośnie do 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie od 19 st. C do 21 st. C. Alerty będą obowiązywać do godziny 18 w środę;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego, lwóweckiego) - gdzie temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Temperatura minimalna sięgnie od 18 st. C do 20 st. C. Tam alerty będą ważne do godz. 18 w środę;

- opolskim - gdzie termometry pokażą maksymalnie do 34 st. C. Temperatura minimalna wyniesie do 18-20 st. C. Alarmy będą obowiązywać do godziny 19 w środę;

- śląskim (z wyjątkiem powiatu żywieckiego) - gdzie temperatura maksymalna sięgnie 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie 17-19 st. C. Alerty będą ważne do godz. 19 w środę;

- mazowieckim (w powiatach: radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, grójeckim, piaseczyńskim, otwockim, mińskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, Warszawa, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, sierpeckim, warszawskim zachodnim), gdzie temperatura maksymalna wyniesie w środę od 30 st. C do 33 st. C. W nocy termometry pokażą od 16 st. C do 19 st. C. Alerty ważne będą do godz. 20 w środę.

- łódzkim - temperatura maksymalna w środę ma wynieść od 32 st. C do 34 st. C. W nocy wartości te mogą wynieść od 18 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia zakończą się o godzinie 18 w środę.

- kujawsko-pomorskim i pomorskim (bez powiatów północnych) - temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 31 st. C do 33 st. C. Nocą termometry pokażą od 18 st. C do 19 st. C. Ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 18 w środę.

- świętokrzyskim, małopolskim (bez powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego) oraz podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: przemyskiego, Przemyśl, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego) - w tych województwach w nocy termometry pokażą od 18 st. C do 20 st. C. W środę spodziewana temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C do 33 st. C. Alert przestanie obowiązywać w środę o godzinie 19.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali również alerty pierwszego stopnia przed upałem w województwie dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia-Góra, lubańskim, lwóweckim). Alerty będą ważne do godziny 18 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ekstremalne temperatury (Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP, DPA)

Prognoza zagrożeń na środę

UPAŁ

W środę IMGW planuje wydać alerty drugiego stopnia przed upałem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim.

BURZE Z GRADEM i BURZE

Synoptycy planują też wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Późnym popołudniem, wieczorem i na początku nocy prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 15 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Żółte alerty przed burzami mogą zostać wydane w woj. pomorskim. Mogą pojawić się po południu i wieczorem, spadnie do 17 l/mkw., a wiatr powieje w porywach do 80 km/h.

WIATR

Wieczorem i w nocy w województwie pomorskim w strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Mogą tam zostać wydane żółte alerty przed wiatrem.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czy jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza ta zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.