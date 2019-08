Skwar trudny do zniesienia. Alerty IMGW niemal w całym kraju

Gwałtowny koniec sierpnia. Upał, burze z gradem i porywisty wiatr - 26-08-2019 Najbliższe dni zapowiadają się burzowo w wielu regionach. Prognozowane są również opady gradu. Termometry będą rozgrzane do czerwoności - miejscami pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁ

W najbliższych dniach powinniśmy uważać na wysoką temperaturę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego przed upałami.

IMiGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach:

- łódzkim;

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim;

- pomorskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim;

- dolnośląskim (z wyjątkiem powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego);

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim (w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim).

Prognoza pogody na dziś: upał, nawet 33 stopnie - 27-08-2019 Wtorek będzie upalny w wielu regionach kraju. Możliwe są burze z gradem. czytaj dalej

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alarmy w będą obowiązywać do czwartku do godziny 18.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

- mazowieckim (we wszystkich powiatach oprócz: ostrołęckiego, Ostrołęka, ostrowskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, siedleckiego, Siedlce i łosickiego);

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim);

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim).

W tych regionach temperatura osiągnie w dzień od 29 st. do 31 st. C. Nocą temperatura wyniesie od 16 do 18 st. C. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami (IMGW)

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Prognoza zagrożeń na wtorek

BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenia przed burzami z gradem mogą zostać wydane w województwach:

- dolnośląskim;

- lubskim;

- łódzkim;

- opolskim;

- wielkopolskim.

- podkarpackim;

- małopolskim;

- śląskim;

- zachodniopomorskim.

W tych miejscach mogą pojawić się burze z lokalnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)



Prognoza zagrożeń na środę

UPAŁY

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami mogą utrzymać się W województwach:

- łódzkim;

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim;

- pomorskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim;

- dolnośląskim;

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim.

Przewiduje się, że miejscami temperatura sięgnie od 30 do 33 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami mogą utrzymać się w województwach:

- mazowieckim;

- warmińsko-mazurskim;

- podkarpackim.

Synoptycy przewidują, że temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy sięgnie od 15 st. C do 17 st. C.

BURZE Z GRADEM:

Ostrzeżenia przed burzami z gradem mogą zostać wydane w województwach:

- dolnośląskim;

- lubskim;

- łódzkim;

- opolskim;

- wielkopolskim.

- podkarpackim;

- małopolskim;

- śląskim;

- zachodniopomorskim.

W tych miejscach mogą pojawić się burze z lokalnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

UPAŁY

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami mogą utrzymać się w województwach:

- łódzkim;

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim;

- pomorskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim;

- dolnośląskim;

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim.

Przewiduje się, że miejscami temperatura sięgnie od 30 do 33 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami mogą utrzymać się w województwach:

- mazowieckim;

- warmińsko-mazurskim;

- podkarpackim.

Synoptycy prognozują, że temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy sięgnie od 15 st. C do 17 st. C.

BURZE Z GRADEM:

Ostrzeżenia przed burzami z gradem mogą zostać wydane w województwach:

- dolnośląskim;

- lubskim;

- łódzkim;

- opolskim;

- wielkopolskim.

- podkarpackim;

- małopolskim;

- śląskim;

- zachodniopomorskim.

W tych miejscach mogą pojawić się burze z lokalnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń - zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk - to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.