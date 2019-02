Prognoza pogody na dziś: mroźny piątek, miejscami sypnie śniegiem - 22-02-2019 W piątek na południu kraju przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie cztery stopnie Celsjusza. Wszędzie odczujemy zimno. czytaj dalej

Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniami obowiązują w 13 województwach.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Na przeważającym obszarze województwa (poza powiatami: Świnoujście, kamieńskim, polickim, Szczecin, szczecińskim, gryfińskim, myśliborskim) temperatura powietrza spadnie do poziomu od -3 do zera stopni Celsjusza. Przy gruncie temperatura minimalna wyniesie od -4 do -1 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 8 rano w piątek.

POMORSKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE

Na tym obszarze wystąpią opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -5 do -2 st. C, przy gruncie od -6 do -4 st. C. Alerty będą ważne do godz. 9 rano w piątek.

WIELKOPOLSKIE I ŁÓDZKIE

W woj. wielkopolskim (w powiatach: złotowskim, chodzieskim, pilskim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim oraz kaliskim) oraz łódzkim (poza powiatami: wieruszowskim, wieluńskim) na termometrach zobaczymy od -6 do -4 st. C. Przy gruncie temperatura spadnie do poziomu od -7 do -5 st. C. Po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu mogą zamarzać mokre nawierzchnie dróg i chodników. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 9 rano w piątek.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Na tym obszarze (wyjąwszy powiaty: suwalski, Suwałki, sejneński, augustowski, sokólski w woj. podlaskim) prognozuje się spadek temperatury powietrza do około -7 st. C, przy gruncie około -8 st. C. Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu mogą zamarzać mokre nawierzchnie. Alerty będą obowiązywały od godziny 18 w czwartek do godz. 9 rano w piątek.

LUBELSKIE I MAZOWIECKIE

W tych województwach synoptycy IMGW przewidują, że popada deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura powietrza spadnie do poziomu od -6 do -4 st. C, przy gruncie od -7 do -5 st. C. Mogą zamarzać mokre nawierzchnie chodników. W północnych powiatach obu województw alerty będą ważne do godz. 9 rano w piątek, w powiatach południowych do godz. 10.

ŚWIĘTOKRZYSKIE I PODKARPACKIE

Na obszarze tych województw synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura spadnie do około -3 st. C, przy gruncie do około -4 st. C. Alerty ważne będą do godz. 9 w piątek.

ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE

W woj. śląskim (we wszystkich powiatach poza: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, pszczyńskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, rybnickim, raciborskim) oraz małopolskim temperatura spadnie do -1 st. C, przy gruncie do około -2 st. C. Mogą zamarzać mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 10 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.