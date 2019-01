Śliskie drogi i chodniki. Żółte alerty

Prognoza pogody na dziś: pochmurno, deszczowo i wietrznie - 12-01-2019 W sobotę miejscami będzie pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie pięć stopni Celsjusza. Wystąpią też opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu sypnie śnieg. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

W związku z pogodowymi utrudnieniami - marznącymi opadami i oblodzeniami - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

OBLODZENIA

Synoptycy IMGW prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Alerty obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim, poza powiatami: piskim, ełckim, oleckim, giżyckim, gołdapskim, węgorzewskim. Ważne będą do godziny 10 w sobotę;

- mazowieckim, poza powiatami: łosickim, siedleckim, Siedlcami, garwolińskim, kozienickim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radomiem, szydłowieckim, zwoleńskim i lipskim. Obowiązują do godz. 10 w sobotę;

- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalinie, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, łobeskim, drawskim i wałeckim. Alerty są ważne do godz. 10 w sobotę.

OPADY MARZNĄCE

W województwach śląskim (powiaty: zawierciański, częstochowski, myszkowski, lubliniecki, kłobucki, w Częstochowie), świętokrzyskim (w powiatach: jędrzejowskim, kieleckim, starachowickim, skarżyskim, koneckim, włoszczowskim) i podkarpackim (we wszystkich powiatach poza jasielskim, krośnieńskim i Krosnem) IMGW wydał alerty przed wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenia obowiązują w woj. śląskim i świętokrzyskim do godz. 8, w woj. podkarpackim do godz. 7.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę mogą zostać wydane ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami na terenie województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. Synoptycy prognozują wystąpienie na południu tych województw opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 do 15 centymetrów, a w górach od 12 do 22 cm.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę pojawi się kolejne zagrożenie - silny wiatr. Na ten dzień synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. Temperatura powietrza może tam spadać poniżej zera stopni Celsjusza, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35-50 km/h, w porywach do 80 km/h, głównie w powiatach nadmorskich. Na terenie wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego powieje wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim wiatr osiągnie średnią prędkość 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W południowych regionach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 do 15 centymetrów, a w górach od 12 do 22 cm.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W kolejnym tygodniu ustaną intensywne opady śniegu. Pogoda nadal będzie jednak stwarzać zagrożenie. IMGW planuje wydać ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na obszarze województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

W województwach: pomorskim, opolskim i dolnośląskim wiatr osiągnie średnią prędkość od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Na Pomorzu Zachodnim średnia prędkość będzie się wahać w granicach 35-50 km/h, w porywach do 80 km/h. Głównie w powiatach nadmorskich. Województwa: wielkopolskie, lubuskie i łódzkie zagrożone są silnym wiatrem o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 70 km/h. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie wiatr osiągnie średnią prędkość 25-40 km/h, w porywach do 70 km/h. W województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Zimowe zagrożenia (RCB)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".