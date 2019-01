Prognoza pogody na 16 dni: mroźna zima będzie się umacniać - 20-01-2019 Zimne powietrze z Arktyki i Rosji będzie często napływać do Polski. czytaj dalej

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Na północy temperatura będzie oscylować w granicach zera, co może powodować zamarzanie nawierzchni dróg i chodników.

Silniejszego mrozu mogą spodziewać się mieszkańcy na krańcach południowych kraju. Tam również wydano alerty.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

OBLODZENIA

W województwie pomorskim w powiatach nowodworskim, malborskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim i Słupsku synoptycy IMGW prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie około -1 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu około -2 st. C. Alert będzie ważny do godziny 7 w poniedziałek.

Przed oblodzeniami ostrzega też IMGW w woj. warmińsko-mazurskim w powiatach braniewskim, elbląskim i Elblągu. Alert wygaśnie w niedzielę o godzinie 21.

SILNY MRÓZ

IMGW ostrzega też przed silny mrozem. W woj. małopolskim temperatura minimalna w nocy może wynieść od -18 st. C do -14 st. C, a temperatura maksymalna w dzień od -8 st. C do -4 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, przewiduje ono warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.