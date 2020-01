Śliskie drogi w części kraju. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Zima przypomniała sobie o Polsce. Piaskarki na ulicach, brak prądu - 29-01-2020 W środę w wielu regionach kraju spadł śnieg. Na ulice miast wyjechały piaskarki - w Warszawie po raz pierwszy tej zimy. W województwie pomorskim opady śniegu spowodowały zerwanie linii energetycznych. Bez prądu pozostaje około 18,4 tysiąca odbiorców - poinformował we wtorek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Pogodowe relacje wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

- pomorskim, w powiatach: kartuskim, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim, starogardzkim;

- kujawsko-pomorskim, w powiatach: świeckim, tucholskim, sępoleńskim.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni Celsjusza do 2 st. C, przy gruncie termometry pokażą od -1 st. C do zera.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 19 w środę do godz. 4 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alarmy hydrologiczne

Obowiązują też alarmy hydrologiczne drugiego stopnia w województwie zachodniopomorskim. W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Zalewie Szczecińskim przewidywany jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (544 centymetry) oraz prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zgodnie z definicją IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.