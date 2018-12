Śliskie drogi, w górach dużo śniegu. Alerty i prognoza zagrożeń

Pogoda na 16 dni: wpadnie do nas mała zima - 09-12-2018 Na kilka dni do Polski napłynie arktyczne powietrze i zrobi się zimno, a w niektórych regionach mroźno. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Mieszkańcy kilku województw mogą spodziewać się w nocy z poniedziałku na wtorek oraz o poranku we wtorek trudnych warunków na drogach z powodu oblodzenia. Ślisko może być też na chodnikach.

W województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Instytut prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna może wynieść od -2 stopni Celsjusza do 0 st. C, a temperatura minimalna gruntu będzie wahać się w granicach od -4 st. C do -1 st. C.

Alerty będą obowiązywać od godziny 22 do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Aura przypomni, że to już grudzień. Trochę zimy, choć w wersji "light" - 10-12-2018 W pogodzie w najbliższych dniach czekają nas przymiarki do zimy, choć w wersji dość łagodnej. W wielu regionach sypnie śniegiem. Temperatura w dzień nie będzie przekraczała 5 stopni Celsjusza, ale będą też dni i miejsca z lekkim mrozem. czytaj dalej

w górach powyżej 500 metrów nad poziomem morza, prognozuje się opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.

Również we wtorek pogoda może okazać się niebezpieczna. W

OBLODZENIA

W większości kraju może być ślisko. W wielu regionach prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. IMGW może wydać ostrzeżenia przed oblodzeniem w województwach:

- lubuskim, wielkopolskim, łódzkim - gdzie temperatura minimalna sięgnie od -2 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -2 st. C do 0 st. C.;

- dolnośląskim i opolskim - gdzie w nocy miejscami temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -2 st. C do 0 st. C.;

- mazowieckim i lubelskim - gdzie termometry pokażą od -3 st. C do -1 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C.

Alerty mogą zostać wydane również w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Ostrzeżenia mogą pojawić się pomiędzy godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek

W środę również może być ślisko

Burza śnieżna nad południowym wschodem USA. Nie żyje jedna osoba - 10-12-2018 Potężna burza śnieżna nawiedziła południowy wschód Stanów Zjednoczonych w niedzielę. Kilkaset tysięcy odbiorców pozbawionych jest prądu. W wyniku żywiołu zginęła jedna osoba. Służby przestrzegają, że śniegu może przybywać. czytaj dalej

Spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, który spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników może być zagrożeniem również w środę.

IMGW przewiduje, że przed tym niebezpieczeństwem będzie ostrzegał województwa:

- lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie - gdzie temperatura minimalna wyniesie od -3°C do -1°C, przy gruncie od -4°C do -2°C;

- dolnośląskie i opolskie - gdzie w nocy temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie od -6°C do -3°C.

Ostrzeżenia spodziewane są między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?