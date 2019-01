Prognoza pogody na dziś: deszczowa niedziela. Na wschodzie sypnie śniegiem - 13-01-2019 W niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, miejscami może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed oblodzeniami

W ciągu nadchodzącej nocy w części wschodniej kraju możemy spodziewać się marznących opadów deszczu, powodujących oblodzenie nawierzchni. Potęgować to będzie temperatura oscylująca w granicach zera.

Alerty pierwszego stopnia przed śliską nawierzchnią obowiązują w województwach:

- lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, biłgorajskim, zamojskim, janowskim, krasnostawskim, chełmskim, lubelskim, włodawskim, w Zamościu, Chełmie i Lublinie. Ostrzeżenia będą ważne będą do godziny 10.30 w niedzielę; w powiatach: bialskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, parczewskim, kraśnickim, opolskim i Białej Podlaskiej alerty ważne będą od do godz. 8 w niedzielę;

- świętokrzyskim w powiecie sandomierskim. Alerty będą obowiązywać do godz. 8.30 w niedzielę;

- podkarpackim, poza powiatami: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim, brzozowskim, strzyżowskim, a także Krosnem i Przemyślem. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 8.30 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę mogą zostać wydane ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy IMGW prognozują spadek temperatury powietrza w dzień poniżej zera stopni Celsjusza;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach: łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Prędkość wiatru w porywach ma osiągać 70-80 kilometrów na godzinę;

- pierwszego stopnia przed opadami śniegu w województwie śląskim. Miejscami opady w rejonach górskich mogą być o natężeniu umiarkowanym, powodującym przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek aura także może stać się niebezpieczna. Na ten dzień synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskimi śląskim. Oblodzenia spowodują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wiatr w porywach będzie osiągał prędkość od 65 do 80 km/h.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Prognoza zagrożeń na wtorek

Na wtorek IMGW planuje wydać w woj. pomorskim ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silny wiatrem. Synoptycy prognozują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach wiejącego z maksymalną prędkością dochodzącą do 75 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Ostrzeżenia hydrologiczne

W kilku regionach kraju wzrasta temperatura, a to powoduje roztapianie się śniegu, zwiększając ryzyko wystąpienia podtopień. Wydano ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w dwóch województwach.

Na terenie województwa wielkopolskiego w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Baryczy prognozuje się wzrosty stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej. W Odolanowie na Kurochu stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością wzrostu do stanu około alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 9.

Alert hydrologiczny obowiązuje również na terenie woj. dolnośląskiego. W związku z prognozowanymi opadami deszczu i wzrostem temperatury, powodującymi topnienie pokrywy śnieżnej, na obszarach położonych poniżej 600-700 m n.p.m. IMGW prognozuje lokalne wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty spodziewane są w zlewniach Kaczawy, Bobru i Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydeologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według IMGW: "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stan wody układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych - lecz poniżej stanów alarmowych.