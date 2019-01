Ślisko i niebezpiecznie na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie!

Ta noc na przeważającym obszarze kraju może być groźna. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniem i opadami marznącymi. Pogodowe utrudnienia będą się utrzymywać do wtorkowego poranka.

W trakcie nadchodzącej nocy synoptycy IMGW przewidują opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź. Obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu i oblodzeniami. Groźnie będzie także we wtorkowy poranek.

Przed utrudnieniami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uważajcie" - czytamy na Twitterze.

‼️Dzisiaj wieczorem oraz w nocy na drogach i chodnikach może być ślisko. #IMGW wydał ostrzeżenia dla 12 województw przed oblodzeniem i opadami marznącymi. Uważajcie! #zima #pogoda #bezpieczeństwo pic.twitter.com/E7P7uY2CiA — RCB (@RCB_RP) 28 stycznia 2019

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

OBLODZENIE

Ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

- mazowieckim, z wyłączeniem powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęki, ostrowskiego, sokołowskiego, i łosickiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać godziny 8 we wtorek;

- lubelskim, na terenie całego województwa. Alerty obowiązywać będą do godziny 8 we wtorek;

- opolskim, na terenie całego województwa. Alerty będą ważne do godziny 8 we wtorek;

, na terenie całego województwa. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- wielkopolskim w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz i ostrzeszowskim. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 8 we wtorek.

- kujawsko-pomorskim, na terenie całego województwa. Alerty będą ważne do godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- łódzkim, na obszarze całego województwa. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, z wyjątkiem powiatów kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego, piskiego i ełckiego. Alerty będą ważne od godziny 23 w poniedziałek i wygasną o godzinie 8 we wtorek.

Alerty obowiązują też we wszystkich powiatach woj. małopolskiego i podkarpackiego i będą ważne od godziny 21 w poniedziałek do godziny 7.30 we wtorek.

OPADY MARZNĄCE

Oprócz możliwości wystąpienia oblodzeń, IMGW ostrzega też przed opadami marzącymi. Alerty obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim, w powiatach elbląskim, Elbląg, iławskim i nowomiejskim. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 18 do godziny 23;

- lubelskim, w powiatach bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, chełmski, Chełm, tomaszowskim. Alert obowiązuje od godziny 18 do północy we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".